Fogathajtásban versenyzett Somogy Balatonbogláron

Amatőr fogathajtó versenyt rendeztek szombaton Balatonbogláron.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Somogyi Zsolt az esemény szervezője elmondta, hogy a balatonboglári verseny éppen olyan, mint amiben az ismert Lázár-fivérek nyerik sorra a versenyeket szerte a világon. Ugyanazt a pályát hajtják, gyakran hasonló idő alatt, és a feladatok is megegyező távolságra vannak egymástól. A szombati rendezvény „picinek” tekinthető, de nem az előbb említett tulajdonságaiban, sokkal inkább a költségvetése volt jóval kisebb, mint egy világversenyé.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A versenyen húsz induló volt, és az esemény különlegessége, hogy mindannyian Somogy megyei településekről érkeztek. Két kategóriát rendeztek szombaton, a Somogy Megyei Bajnoki Döntő és Országos Ponszerző Versenyt, illetve egy D kategóriás számot. Ez utóbbi azt jelenti, hogy teljesen amatőr versenyzők is rajthoz állhattak, vagy olyanok is elindulhatnak, akik csak nagyon ritkán hajtják fogataikat.

– A fogathajtó sporthoz, legelőször elszántság kell. – mondta el kérdésünkre Somogyi Zsolt. – De elengedhetetlen kettő ló is, és egy fogat. A felszereltség aztán már széles határok közt változhat. Ezen a versenyen számtalan formájú, felépítésű fogatot láthatunk a pár tízezer forintosoktól, a több milliós fogatokig. Ugyanígy a szerszámozottsága is lehet olcsó, de akár a millis nagyságrendet is elérheti. A tengelytávolság van meghatározva a versenyszabályzatba, de azon túl sok változat építhető a tengelyekre.