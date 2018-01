Fogy a birkatürelem – ráfizetnek a gazdák a gyapjúra

Gyapjúval foglalkozni már hosszú évek óta nem érdemes. Legalábbis, ha nem merinó fajtával foglalkozik az ember, akkor biztosan nem. A textilipari alapanyagot már évtizedek óta nem fizetik meg, s erre számítanak a somogyi juhászok a jövőben is.

Az elmúlt évben tíz százalékkal nőtt a gyapjú ára, ezzel nagyjából az önköltségi ár közelébe került. De ez még mindig nem boldogítja a juhászokat, hiszen meg ugyan nem éri, mégis muszáj nyíratni az állatokat.

– A tenyésztők döntő többségének a gyapjú egy szükséges rossz – fogalmazott kérdésünkre Holló Krisztián, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség (MJKSZ) dél-dunántúli régióvezetője. – Alacsony a felvásárlási ár, mert nem dolgozzák fel hazánkban a gyapjút. Elsősorban kínai felvásárlók viszik keletre a magyar kevert gyapjút, amelyet jó minőségű ausztrál alapanyaghoz vegyítenek.

– Az a cég, amelyik a bárányt felvásárolja, a gyapjút is megveszi – ezt már Paládi Vince kaposdadai juhtartó mondta. – Én egy veszprémi cégnek adom el. Valójában kelendő a gyapjú, mert mindenki keresni akar rajta, csak mi nem nyerünk.

Paládi Vince hozzátette: a gyapjú ára már 35 évvel ezelőtt is annyi volt, mint ma. – De akkoriban megette a birka a gyapját – mondta gazdálkodó. – Vagyis meg lehetett belőle vásárolni a takarmányt a jószágnak. Ma már örülhetek, ha fedezi a nyírási költséget, vagy a családot meg tudom hívni egy ebédre belőle.

Holló Krisztián kérdésünkre elmondta: a merinó fajta gyapja most is 5-600 forintos kilogrammonkénti áron kel el, míg a kevert 2-300 forintért. Paládi Vince számításai is hasonlóak: egy fésűs merinó juhról körülbelül öt kiló gyapjú jön le. – Egy átlag birkáról három kilogramm gyapjút nyírnak le – magyarázta a kaposdadai juhtartó. – Egy állatot háromszáz forintért nyírnak meg, és ha még hozzáadom az étkezést, szállást, akkor ötszáz forintból jön ki egy birka nyírása.

Tehát könnyű kiszámolni, hogy egy birkán száz forintot nyer a juhász, már ha nyer. Mert a nyírást megoldani sem egyszerű dolog, hiszen az Alföldről járnak az ország különböző tájaira nyírók. – Ez a tartóknak egy tortúra – fogalmazott Holló Krisztián. – Akik még aktívak, azoknak nagyon sok a munkája, kiszámíthatatlan sokszor, mikor érnek rá.

– A birkanyíró is egy kihaló szakma – vélekedett Paládi Vince. – Tavaly váltottam pont brigádot, mert megszűnt az, amelyik előbb nyírt, a vezető meghalt. Most az Alföldről járnak ide is. Nyíratni viszont muszáj, hiszen folyamatosan nő az állat gyapja. S ha már megvan a gyapjú, azt el is kéne adni. De ki vagyunk szolgáltatva, mert nem mi diktálunk.

A feldolgozás is drága

Évekkel korábban voltak gyapjúmosodák és feldolgozók is hazánkban, igaz akkor még nagy létszámú merinóállomány is legelészett a mezőkön. Ma már az iparág nyugati kézbe került, s az üzemeket bezárták. Egyébként is nagyon költséges a gyapjú tisztítása: az ausztrál kiváló minőségű juhokról lenyírt alapanyaghoz átlagosan hét liter vízre van szükség, a magyarhoz dupla ennyi kell.

– A gyapjút nem csak mosni, de kártolni is kell – magyarázta az MJKSZ régióvezetője. – Vannak kisebb kézműves próbálkozások, ahol paplant, párnát csinálnak a gyapjúból kis mennyiségben. A gyapjúágazat hanyatlása a merinóállomány csökkenésével magyarázható, hiszen a legtöbb tartó ma már húsbirkát tenyészt.