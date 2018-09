Fotókról festették meg a falu múltját a művészek

Régi, elsárgult fotók alapján megfestették Szőlősgyörök történetének legfontosabb épületeit a településre érkezett festők, és a képeiken megörökítették azt is, hogy most hogyan néznek ki ezek az azóta felújított épületek.

Simon M. Veronika székesfehérvári festőművészt magyar rekorderként tartják számon, mert mintegy 700 kiállítása volt már Kairótól New Yorkig. A nyarat Szőlősgyörökön tölti, ahol negyedik éve művészeti vezetője egy alkotótábornak. Az idén egy héten át 14 képzőművész vendégeskedik a községben. Somogynak varázsa van az ország különböző pontjairól érkező alkotók szemében, ezért térnek vissza minden évben. Képeikkel a községet gazdagítják.

Tavalyelőtt Gárdonyi Géza Szőlősgyörökhöz kötődő regényfigurájának, Göre Gábornak az alakját festették meg azonos technikával, de más stílusban. A sorozatot a polgármesteri hivatalban helyzeték el. Tavaly a falut örökítették meg, főként utcarészleteket. Az idei év újdonsága a régi és új épületek együttes ábrázolása volt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Jövőre az orvosi rendelőt díszítenénk fel állat-és mesefigurák képeivel a beteg gyerekek örömére – mondta Simon M. Veronika. – Hálásak vagyunk a falunak, mert a környék nagy hatással van ránk.

Buzsákot, Csisztafürdőt és Gyugyot is megjárták a táborlakók, tudtuk meg Herceg Teréz festőtől, aki a tábor szervezője. Ő Balassagyarmatról érkezett, s nagyon tetszik neki a balatoni vizek és a somogyi szőlőhegyek világa. A környezetnek nagy szerepe van abban, hogy egymásra találtak a falu lakói és képzőművészek.

– Minden évben szinte versengenek azon, hogy ki tud eljönni hozzánk – mondta Klotz Péter polgármester. – Oktatással is foglalkoznak a táborban, várják az érdeklődőket. Nagy örömmel vennénk, ha a környékről is egyre többen jelentkeznének.

Zenét írt a faluról

Még versek és dalok is születtek a településről az itt töltött idő alatt. Az alkotótábor megnyitóján az egyik művész, Enyedi Béla két dalát adták elő, amely Szőlősgyörökről szól, a zenéjét és a szövegét ő szerezte. Az első napon a Balaton Vox kórussal együtt énekelték el a dalokat, nagy sikert aratva a nézőközönség körében. Enyedi Bélának – elmondása szerint – minden Szőlősgyörökön töltött napon nagy élmény a Balaton közelsége. A tábor ideje alatt rendszeresen Balatonlellén horgászott, és az általa fogott halat közösen fogyasztották el a táborlakók. Enyedi Béla mindent megtesz az alkotótáborért: ha kell, keretezi a képeket és meghívókat is készít.

Az óvodásokat is meghívták

Nagy élményt jelentett a szőlősgyöröki óvodásoknak, hogy meglátogathatták az alkotótábort. Minden évben vendégül látják ugyanis a falu legkisebb lakóit a festők. Ilyenkor a gyerekek bepillantást nyerhetnek abba, hogyan készülnek a képek. Az óvodások maguk is rajzolhattak, mert a látottak alapján a legtöbben kedvet kaptak az alkotáshoz. Közösen fejlesztő gyakorlatokat végeztek, hogy a koruknak megfelelő szinten kapjanak művészeti oktatást. Az alkotók játékos nevekkel látták el az ecsetjeiket, majd megmutatták, hogyan dolgoznak velük, ezzel is közelebb hozták a művészetet a gyermekekhez. Az óvodásokon keresztül a szülők is barátságot kötöttek a festőkkel és a műveikkel.