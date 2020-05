Futással is példát mutattak a kaposvári katonák

Honvédelmi Országfutás a Magyarok Egészségéért (Home) címmel futást szervezett szerdán a Magyar Honvédség. Kaposváron 12-en álltak rajthoz, s a megyeszékhelyen szakadó esőben hat kilométert tett meg a mezőny.

– Az biztos, hogy nem lesz melegünk, de teljesítjük a távot – mondta a gyors bemelegítéskor az egyik résztvevő. – Felveszünk egy jó ritmust, s azt próbáljuk végig tartani. A biztonsági szabályokat végig következetesen betartjuk.

A 64. Boconádi Szabó József logisztikai ezredtől indult a mezőny, s a rendőrség és a mentőállomáson kívül a kórházat is érintette az útvonal. A honvédelmi futást azokon a településeken rendezték meg, ahol katonák szolgálatot teljesítenek, így Kaposváron kívül Győrben, Kecskeméten, Tatán és Hódmezővásárhelyen is.

A logisztikai ezrednél Szikszai László alezredes, parancsnok-helyettes köszöntötte a csapat résztvevőit. A járványhelyzet kapcsán elhangzott: az elmúlt időszakban nagyon sokan otthon maradtak, a katonákon kívül azonban számos szakma képviselői ezt nem tehették meg. Ez a futás a tiszteletükre is szólt. A honvédek így fejezték ki elismerésüket, tiszteletüket többek közt az egészségügyben, oktatásban valamint a társfegyveres szerveknél dolgozók előtt.

– A vírushelyzet nagyban befolyásolta a futás megszervezését – közölte Kovalik Zoltán zászlós. – Tömegrendezvényt nem szerettünk volna tartani. Így kevés futóval, de minél több kilométert gyűjtve próbáltuk megszervezni a programot. Akik a városba nem jönnek ki, azoknak a sportpályán van lehetőségük a futásra. Remélem, az időjárás kegyesebb lesz hozzánk.

A házigazdák arra is felhívták a figyelmet: a honvédség legnagyobb értéke a katona. S legyen szó hivatásos, önkéntes vagy szerződéses katonáról, a magas szakmai felkészültségen kívül kiemelten fontos a kiváló fizikai állapot a most kialakult helyzetben is. A Honvédelmi Országfutás a Magyarok Egészségéért program megnyitóját Lentiben tartották, ahol Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnok-helyettese indította a rendezvényt.