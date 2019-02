Gasztrofarsang és téli vitorlástúra csábította a látogatókat a Balatonhoz

Újabb sikeres programmal bizonyították Balatonlellén, hogy a tópart mindig vonzó. A II. Lellei Gasztrofarsang ezreket csábított a rendezvényre, ami főként a kulináris élvezetekről szólt.

Az eseményt a lellei vállalkozók összefogásával tavaly tartották meg először. Már az első alkalommal nem várt siker övezte a gasztro programot, így az idei rendezvénynek már egy megduplázott méretű sátorral vágtak neki a szervezők. Úgy tűnt azonban, hogy a Gasztrofarsang vendégeinek száma nem egyenes arányban növekedett a sátormérettel, hiszen még így is alig fértek el benne a szórakozni vágyók.

A Gasztrofarsangra kitelepült éttermek szezonális ételekkel készültek, a rendezvény étlapján volt véreshurkás sült derelye, halkocsonya pontyfilével, malackaraj, a bálványosi sajt pedig forrón olvadt a kenyérszeletekre. A programon hét étterem és három cukrászda vett részt, és persze ott voltak a helyi borászatok is, szám szerint nyolcan. A farsang persze mit sem ér fánk és maskara nélkül, a gyerekeket jelmez- és fánkevő verseny várta.

A jeges Balaton vizén vitorláztak a kalandorok

A Lellei Gasztrofarsang egyúttal egy aktív program kiindulópontja is volt. A rendezvény másnapján elstartolt az I. Téli Balatoni Vitorláshét. A Balatonlellei BL Yacht Club kikötőjéből vasárnap délelőtt futottak ki a vízre azok a kalandvágyó vitorlázók, akiket az sem riaszt el a téli hajózástól, hogy a melegedés ellenére, még jégtáblák is úsznak a Balatonon. Az elszánt hajósok a téli vitorlázás szépségeit nem csak élvezik, de hirdetik is a túrával, és ha minden jól megy, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata mentési bemutatót is tart majd a fagyos Balatonban.