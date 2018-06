Gépcsodák dagasztották a sarat a babodi Off Roadon

Vasárnap délután elindultak haza a dzsipek, a gépcsodák Somogybabodról. Véget ért a 32. Off Road Fesztivál.

– Nem volt hiány sárból, minden nap kaptunk esőt bőven – mondta Klausmann Viktor. A fesztivál kommunikációs vezetője hozzátette: ez volt az első olyan fesztivál, amikor nem pünkösdkor tartották a rendezvényt, az esőzések jókor érkeztek, nem volt így por, örültek a fesztiválozók a hűsítő csapadéknak.

– Elmúltak azok a szép idők, amikor a 2000-res évek elején 25 ezeren látogattak el a fesztiválra. Az utóbbi években az off road hazai és külföldi szerelmesei érkeznek hozzánk. Az idén ezer versenyautót regisztráltunk és naponta két és fél ezer néző érkezett Somogybabodra. Szombat volt a legerősebb napunk, sokan voltak kíváncsiak a szöcskékre, a körpályán ugráló 1100-1200 köbcentis turbós gépcsodákra – tette hozzá Klausmann Viktor.

Klausmann Viktor megjegyezte: szerencsére nem volt súlyos baleset, kisebb boka-, kéz-, térdsérülésekről számoltak be a szervezők. Az idén sem maradtak el a hagyományos triál futamok, a traktorhúzás, a sárgyorsulás és az éjszakai trophyk. Az idén is fontos szerepet tölt be a biztonság, több mint ötvenen nyolc órás váltásokban irányították a forgalmat, figyeltek a rendre és a versenyek alatt két mentőautó vigyázott a fesztiválozókra.