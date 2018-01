Gerber András lett a 2017-es év Somogyi Embere

2018-ban Gerber Andrásnak, a VIDEOTON Elektro-PLAST Kft. egykori ügyvezető igazgatójának ítélte oda az Év somogyi embere kitüntető címet a Somogyi Hírlap szerkesztősége és kiadója.

Az elismerést a Somogyi Hírlap jelenteti 2017-ről elnevezésű, immár 27. alkalommal megrendezett sajtófotó kiállításon adta át Gerber Andrásnak Lengyel János főszerkesztő-kiadóvezető. Az élet különböző területein hozzá közel állókat kérdeztük arról, milyen barátnak, kollégának, vezetőnek ismerik Gerber Andrást.

Amiben egyetértenek a barátok, kollégák, ha Gerber András neve elhangzik, az egyértelműen az, hogy neki nem csupán a munkáját, a hobbiját, hanem az egész életét jelenti a gyár. Amiért sokszor küzdenie kellett ugyan, ám optimizmusa, szakértelme, és az emberekhez fűződő felelősségérzete mindig előbbre vitte a siker útján.

– Mindketten fiatalon kerültünk vezető beosztásba ebben a városban – mondta Varga József, a Kaposvári Villamossági Gyár Gazdasági Igazgatója. – Csendes, halkszavú embernek ismerem, de ha megszólal, magvas gondolatai figyelemre méltóak. Mindig az vezérelte, hogyan lehetne megmenteni a gyárat, ha az bajba került. A 90’-es években észrevettük, hogy zuhan a szakmunkásképzés, ezért együttműködő partnerként vettünk részt a képzés létrehozásában és fejlesztésében. Soha nem tekintettük egymást ellenfélnek, és igyekeztünk egymás elől nem elszedni a munkaerőt. Segítjük egymást és jó kollégák vagyunk.

Zomi László, a Videoton egykori gazdasági vezetője 1966-óta ismeri Gerber Andrást, Budapesten együtt voltak kollégisták. – Ő a szomszéd szobában lakott – Mondta Zomi László, aki nyugdíjasként még aktívan tevékenykedik a gyárban, ahogy Gerber András is teszi. – Aztán 1983-ban lettünk munkatársak. Szigorú, nagyon jó emlékezőképességgel rendelkező vezető. Jegyzetek nélkül is tudja, hogy hónapokkal korábban miben állapodtunk meg. A gyárat nagyon jól ismeri, még a leállással együtt járó karbantartás ideje alatt is mindig jelen van. Gyakran bejelentés nélkül lemegy a műhelybe, és nem a vezetőket keresi, hanem szétnéz a gyártósorokon, ahol lát is. Szívügye a továbbképzés, amit támogat is, és mindig fejleszt, újít, igyekszik fiatalokat felvenni, és kitaníttatni őket. A nehéz időkben sem hallottam tőle azt, hogy be kell zárnunk, mindig optimista volt és a megoldást kereste.

– Húsz éve vagyunk barátok – mondta Ojtó Lajos, a kaposvári Slendy pékség ügyvezetője. – A Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamarán keresztül találkoztunk egykor. Igazán jó ember, kiváló szakember, nagyszerű vezető, jó közéleti ember, és jó barát. A humorát pedig kifejezetten kedvelem. Mindig lehet rá számítani, még soha nem történt olyan, hogy ne tudott volna hozzászólni, ha egy problémával megkerestem. Somogyaszalóban van egy kis szőlője, ahol szabadidejében borászkodik. Gyakran cserélünk tapasztalatokat, és ha közösen elmegyünk Villányba, vagy Szekszárdra, a neves borászok is adnak a szakmai véleményére