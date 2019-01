Gyorsan gazdára lelnek a Balaton-parti ingatlanok

Továbbra sem torpantak meg a Balaton-parti építkezések, sőt nem egy kivitelezőnek még több munkája is lenne, de véges a kapacitás. A fővárosihoz hasonlóak a magyar tenger melletti ingatlanárak, Siófokon még az egymillió forintos négyzetméterenkénti ár sem ritka.

– Télen sem állunk meg a munkákkal, Bogláron egy társasházat és egy nyaralót építünk jelenleg – mondta el kérdésünkre Steiner Dezső, a balatonboglári Steiner Kft. ügyvezetője. – Hamarosan két új családi ház építését is megkezdjük Fonyódon és Bogláron. Rengeteg megkeresést kaptunk az utóbbi időben, sajnos nem is tudtunk elvállalni mindent, a mostani munkák is bőven lekötik az időnket és az energiánkat. Viszont egyelőre nem gondolkozom több ember felvételében, a jelenlegi létszám megfelel az elképzeléseinknek. Úgy tapasztalom, hogy kicsit alább hagyott a korábbi évekre jellemző külföldi láz, most inkább magyarok építkeznek a Balatonnál. Legutóbb egy olyan házat építettünk, melynek négyzetméterenkénti árát 400 ezer forint plusz áfával számoltuk. Persze, ez színvonalas, a mai igényeket teljesen kielégítő épületet jelent.

A NAV forgalmi adatai alapján készült friss OTP Lakóingatlan Értéktérkép 2017-ről 2018-ra a Fonyódi járásban összességében 40 százalékot meghaladó drágulást regisztrált, s közel hasonló ütemben nőttek a Marcali járás vízközeli árai is – írta az Otthontérkép Magazin. A lap cikke szerint az eddig kevésbé felkapott településeken is beindult a piac, így például Balatonkeresztúron, Balatonberényben, Balatonszentgyörgyön, s a már eddig is közép-árkategóriás Balatonmáriafürdőn is. Tavaly sok építési engedélyt is kiadtak új létesítményekre: Fonyódon például 180-at, Lellén pedig 140-et.

– A korábbi évekhez képest valóban élénkült kicsit a balatonszentgyörgyi ingatlanpiac – mondta Farkas László Nándor polgármester. – A nem túlárazott, piaci áraknak megfelelő ingatlanok legkésőbb egy-két hónapon belül gazdára találnak. Többnyire magyarok vásároltak házat a településen, s életvitelszerűen telepedtek itt le.

Valóban hamar elkelnek az új építésű ingatlanok a Balaton-parton – tudtuk meg Sinka József értékbecslőtől. A GDN Ingatlanhálózat balatonmáriafürdői Balatonfersing irodájának szakértője elmondta: ahogy haladunk Balatonszentgyörgytől Siófok felé, jellemzően úgy emelkednek az ingatlanárak.

Magasak a négyzetméterenkénti ára

Sinka József elmondta: a felső kategóriás új építésű lakások négyzetméterára egymillió forint is lehet most Siófokon. De az Ezüst-parti használt lakások ára is magas, 600-700 ezer forintos négyzetméterenkénti árral lehet számolni. Ám találni olyan panellakást is a város központjában, ahol félmillió forint a négyzetméterár. De Fonyódon is magasak az árak, ahol a vízparti sávban épülnek társasházak és üdülők. E lakásoknál is 600-700 ezer forintos négyzetméterenkénti árral lehet kalkulálni. Egyre népszerűbb többek között Keresztúr, Berény, Fenyves és Máriafürdő is. Ez utóbbi települések használt ingatlanjainál is 250-300 ezer forintos négyzetméterenkénti árral számolnak. Többször is előfordul, hogy budapesti nyugdíjasok költöznek a Balaton-partra, miután eladták fővárosi lakásukat.