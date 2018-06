Gyümölcsfák megmentői a Dráva mindkét oldalán

Megmentenék az elfeledett erdei gyümölcsfákat a Dráva Völgye Szakgimnázium diákjai. Teszik ezt lakossági bejelentések alapján és a viroviticai Tehnicka Skola tanulóinak segítségével.

Erdeinkben nyitott szemmel járva a természetet kedvelőknek feltűnhet, hogy egyes erdei fafajok visszaszorulóban vannak. Ez tapasztalható a Dráva mindkét oldalán, ezért is kezdett közös projektbe a Kaposvári Szakképzési Centrum Dráva Völgye Szakgimnáziuma és a Tehnicka Skola Virovitica. – Az erdőkből kezdenek a vadgyümölcsfák eltűnni, ennek az ügyét igyekszünk felkarolni a határ mindkét oldalán – mondta Malgay Viktor, az intézmény szakmai igazgatóhelyettese. – Mivel ezen fajok gazdasági haszna nem olyan jelentős, az intenzív erdőgazdálkodás miatt háttérbe szorultak.

Pedig a vadalma, vadkörte, barkócaberkenye, házi berkenye és a madárcseresznye ökológiai szempontból nagyon is fontosak. – A gyümölcsük nagyon egészséges – mondta el kérdésünkre Malgay Viktor. – Vadtakarmánynak is nagyon jól használhatóak, de pálinkafőzésre is. Ezek olyan célok, amelyeket manapság felkarolnak. Csak azt figyelembe kell venni, hogy a fákat az unokáinknak ültetjük nem magunknak. Ugyanis például a háziberkenyének 20-25 év kell, hogy kifejlődjön.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A feledésbe merült erdei gyümölcsfák projekt keretében a horvát partner intenzív csemete nevelésbe kezdett. Ennek érdekében a 136 ezer eurós uniós támogatással megvalósuló projekt keretében Horvátországban egy üvegházat építettek fel. – Ők intenzív módszerrel nevelnek csemetéket és mi, itt Középrigócon hagyományos szabadföldi neveléssel dolgozunk – mondta el Malgay Viktor. – A pályázat keretében gépparkunkat fejlesztettük és az öntözés lehetőségét oldottuk meg.

A sikeres csemete neveléshez azonban az is kell, hogy a projekt résztvevői tudják, hol tudnak magot gyűjteni. – A mi iskolai honlapunkon van egy bejelentő felület, amelyen bármely turista GPS koordináta és fotó alapján be tudja jelenteni, hol van ilyen fa. Most lesz majd vége a pályázatnak, de öt éven keresztül folytatjuk a tevékenységet. Tehát még mindig kérjük a lakosság segítségét és nekik is szeretnénk csemetét kiadni. Akik vállalják, hogy megmondják hova ültetik őket és mi tudjuk ellenőrizni.