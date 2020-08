Hagyományosan, ollóval nyírták a szennai birkákat

Szombaton délelőtt a Szennai Skanzenben birkanyírásra várták az érdeklődőket. Évente kétszer, a régi hagyományoknak megfelelően, ollóval szabadítják meg bundájuktól, a műveletet csendes beletörődéssel tűrő birkákat.

– Nagyon melegük van szerintem, de ha megnyírják őket, akkor jobb lesz nekik – vélekedett a paraszti udvar egy árnyékos zugában Köteles Dorka Diána, tíz év körüli kislány. – Igazából én még ilyen nyírást sosem láttam, de egészen izgalmas.

Hogy a melegtől, vagy sorsának várható jobbrafordulásától, nem tudni, de a birkák egy hang- és óvatlan mozdulat nélkül tűrték, hogy levágják tíz-húsz centiméteresre megnőtt bundájukat. Mint kiderült, a gépi nyírással egy birkát akár öt perc alatt is meg lehet nyírni, de az olló a hagyományos eszköze a műveletnek. Így az érdeklődők ezt a lassabb, negyed órás folyamatot követhették nyomon.

– Nem csak a birkanyírást mutatjuk meg az érdeklődőknek – kezdte Kovács-Hegedűs Elvira, a Szennai Skanzen rendezvényszervezője. – Bemutatjuk azt is, hogy hogyan történik a gyapjú feldolgozása. Régen évente kétszer nyírták a birkákat, hisz több gyapjúra volt szükség. Mi is követjük ezt a hagyományt, így tavasszal Szent György napkor, és így, augusztus végén nyírjuk meg három birkánkat. A nevüket egyébként a közösségi oldalunkon minket követőktől kapták, így Pille, Pamacs és Barka kapja meg most nyárvégi frizuráját.

A kézművesudvarban a látogatók megismerhették a folyamatot ahogy a gyapjúból fonal lesz, egészen a fésüléstől a rokkázásig.

– A most lenyírt gyapjút most beáztatjuk – folytatta Kovács-Hegedű Elvira – ennek még áznia, majd száradnia kell, de készültünk a tavasszal lenyírt gyapjúval, amivel gyakorolhatnak az érdeklődők.