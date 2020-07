Hamar elfogyott a tengernyi tengeri a piacon

Bólogató kardvirágok köszöntötték a vásárlókat a Kaposvári Nagypiacon.

Nem volt panasz a forgalomra, tíz óra előtt szinte már az összes csemegekukorica elfogyott. – Húsz ládával hoztam, még nincs fél tíz és már egy cső sincs belőle – mondta el Domonkos Árpád somogyaszalói őstermelő. Nem csak a csemegekukorica, hanem uborka is került a kosarakba. Aki pedig inkább a kovászolást rutinos termelőre bízná, az vehetett kis vödörben kovászos uborkát hétszáz forintért.

Sárgadinnye illata csalogatott a nagycsarnokba, ahol a friss gombák mellett zsenge cukkinik zöldelltek, a standoknál lógó fokhagymafüzérek még a vámpírokat is elriasztották volna intenzív illatukkal. A lecsónak való zöldségek mellett szilva, őszibarack volt a sláger. Hamar elkapkodták a piros nagy szemű ribizlit, de az apró nyári almával és körtével teli ládák is hamar ürültek. Igazi különleges finomságokkal is találkozhattunk. Grillezni való sajtok, szárított vargányák vagy éppen pácolt fürjtojások tehették különlegessé a hétvégi menüsort.