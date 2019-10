Háromból egy szüléshez szike is szükséges

Európában magasnak számít a magyarországi császármetszések száma; a somogyi szülész-nőgyógyászok is gyakran nyúlnak a szikéért szülésnél. Kaposváron minden harmadik baba császárral születik, Siófokon ennél is magasabb a számuk.

Megoszlanak a vélemények a nők körében arról, hogy a szülés mely módja optimális. A doktorok viszont egyértelmű állásponton vannak, ha a gyermekek világra segítéséről van szó. – A természetes utat preferáljuk annak ellenére, hogy növekszik a császármetszések száma – mondta el Tormási Imre nőgyógyász lapunknak. – A magzatnak és anyának egyaránt ez a jobb útvonal, s gyorsabb a gyógyulás, mint a császármetszésnél.

A császározás után körülbelül hat hét alatt gyógyul meg az anyuka, de mire a hasfal teljesen rendbe jön, az egy évbe is beletelhet. Ráadásul minden műtét hegesedéssel jár, a hasfalban és a hasüregben is kialakulhatnak összenövések. Tormási Imre hozzátette: az, hogy a természetes úton születik meg egy baba, vagy rutinműtét során segítik világra, sok tényezőtől függ. – Vannak esetek, amikor az anya, vagy a magzat állapota indokolja a császármetszés elvégzését. Az elvégzett császármetszések java része nem tervezett, hanem akut – húzta alá a szakorvos. – Ha a vajúdás során nem tágul megfelelően a nő, nem halad kellő ütemben a szülés, vagy más komplikáció lép fel, akkor nincs más választás. Azért is emelkedik a császármetszések száma, mert minden elvégzett császármetszésnél a következő szülés is nagyobb valószínűséggel ér véget császármetszéssel. Egy hasi műtét jóval kockázatosabb, mint a szülés természetes módja. Arról nem is beszélve, hogy az anyuka a gyermeke természetes világra hozása után akár már másnap kisétálhat a kórházból, míg a császármetszés után örül, ha a mosdóig el tud botorkálni.

Hogy mégis mi az oka a gyakori császármetszéseknek, arra a megkérdezett szakember sem tudja a választ. A hivatalos álláspont szerint a kórházak szülészeti osztályai más protokoll szerint dolgoznak.

Baba császárral

A Kaposi Mór Oktató Kórházban 1055 gyermek született 2018-ban, s az esetek 32,89 százalékában császármetszéssel jöttek világra a kicsik. A Siófoki Kórház-Rendelőintézetben ugyanebben az évben 597 szülést folytattak le, amelyek 44,22 százaléka volt császármetszéses. Országosan a legtöbb császármetszést egyébként a budapesti Honvédkórházban folytatták le, ott a szülések 56,99 százaléka, vagyis több mint fele nem természetes úton történt. Az is igaz, hogy itt sokkal több csecsemő sírt fel, mint a somogyi intézményekben, hiszen egy év alatt 2669 gyermek született.