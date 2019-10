Háromezren dúdolták Kovács Kati slágereit az Arénában

Az idősek világnapja alkalmából, mintegy háromezer szép korút köszöntettek pénteken a Kaposvár Arénában.

A zsúfolásig megtelt lelátókon és a küzdőtéren ülőket idén is zenés, táncos produkcióval várták a szervezők. Az est sztárvendége a Kossuth- és Liszt Ferenc díjas előadóművész, Kovács Kati volt. – Nagyon vártam már ezt a napot – mondta Balogh Ildikó. – Első alkalommal veszek részt ezen az alkalmon, hiszen idén lettem csak nyugdíjas.

Színes műsorokkal vártak minket, de Kovács Katira és az operett slágerekre voltam a leginkább kíváncsi – tette hozzá. Hasonlóan vélekedett Péceli Lajos is, aki 2011 óta szinte minden alkalommal ellátogatott az idősek napi köszöntésre. – Ez egy szép gesztus – fogalmazott az idős férfi. – Jól esik, hogy gondolnak ránk minden évben, a fellépők és a helyszín pedig nagyon tetszik.

A szép korúakat Szita Károly, Kaposvár polgármestere is köszöntötte. A város vezetője beszédében hangsúlyozta: az idősek jelenléte egyértelműen azt mutatja, hogy a kaposvári közösség kiállta az idők próbáját. – Mi együtt vagyunk örömben és bánatban – fogalmazott Szita Károly. – Tudjuk azt, hogy az öröm akkor igaz, ha van kivel megosztani, de a bánatot is könnyebb elviselni barátok között. Ez mind azért van, mert mi összetartozunk. A fiatalok az idősekkel, a kicsik a nagyokkal, a nők a férfiakkal, de azokkal is, akik hasonlóan vagy másképp látják a világot. Ennek nagyon egyszerű oka van, összeköt minket az otthonunk, Kaposvár, mert szeretjük ezt a várost – mondta Kaposvár polgármestere.