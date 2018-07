Hatvan év után is összetart az osztály

Jubileumi osztálytalálkozót tartott a Táncsics Mihály Gimnázium 1958-ban végzett A osztálya, az egykori diákok alma materükben találkoztak a hatvan éves évfordulón.

Az osztálytársak ötévente összegyűlnek, hogy felidézzék a közös emlékeket. Ez így történt most is, csak ezúttal egykori osztályfőnökük Halász Tibor is csatlakozott a múltidézéshez. – Ő most 87 éves, és mi voltunk akkoriban az első osztálya – mondta lapunknak Jaczó Győző egykori diák. – Halász Tibor mesélte, hogy a 36 tanulóból 10-en jelesre érettségiztünk és több, mint 20-an egyetemet végeztünk. Tehát nagyon jó társaság volt a miénk, nekem életem legszebb négy éve volt, amit a Táncsics-gimnáziumban töltöttem.

A volt osztálytársak szívesen emlékeznek vissza a diákévekre. Harminchatan jártak az osztályba, de ma már csak tizennyolcan élnek, közülük tizenketten jöttek el a hatvan éves találkozóra. Persze az egykori osztálytársak nem csak ilyen jubileumi találkozókon jönnek össze, hiszen ötévente felidézik a kedves gimnáziumi emlékeket.