Házhoz jöttek a karrierlehetőségek: négyszáz végzős diáknak kínáltak lehetőséget a gépészben

Karriernapot szerveztek kedden az Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziumban, ahol cégek, felsőoktatási intézmények és középiskolák is bemutatkoztak. Az eseményen négyszáz végzős diák vett részt.

Zsohár Ádám és Takács Gergő Attila szinte az összes cég standját felkereste a karriernapon. Az informatikus tanulók tapasztalatai szerint, miután befejezik a középiskolát, majdnem mindegyik cégnél el tudnának helyezkedni. Egyelőre még tanulni szeretnének. Terveik közt szerepel, hogy elvégzik az ötödévet, ami után felvételiznének valamelyik egyetemre. Zsohár Ádámnak, a Pannon Egyetem Nagykanizsai campusza a legszimpatikusabb, de még nem tudja biztosan, hogy melyik egyetemet jelöli meg első helyen.

Szabó Péter autószerelőnek tanul. A végzős diáknak már a munkahelye is megvan, így ha sikeresen befejezi az iskolát, akkor már nyáron el tud helyezkedni. A cégek és iskolák standjait csak kíváncsiságból nézte végig és abban is biztos, hogy nem szeretne továbbtanulni. Akik azonban szeretnék még képezni magukat, hat felsőoktatási intézmény, valamint tizenhat cég és szervezet ajánlatai közül válogathattak. Az érdeklődők különböző karrierteszteket is kitölthettek, megismerhették a háromdimenziós nyomtatást és az informatika világáról is hallhattak előadást.

Weimann Gáborné, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta: a legtöbb résztvevő már jelenleg is szakmát tanul, de szeretnének nekik újabb lehetőségeket kínálni. – Az iskoláink többnyire műszaki képzést is folytatnak – fogalmazott. – Az is célunk, hogy több gyereket csábítsunk az iskoláinkba, hiszen ezen a területen komoly munkaerőhiány van. Nagyon kellenének a műszaki képzettségű tanulók már középfokon és felsőfokon is. Próbáljuk a diákokat ebbe az irányba terelni – mondta Weimann Gábroné.

A marcali székhelyű Ziehl-Abegg Kft. is kínált állást a fiataloknak. A több mint nyolcszáz embert foglalkoztató céghez fémipari dolgozókat kerestek. CNC-sekre, lakatosokra és hegesztőkre is szükség van. Hasonló munkakörben alkalmaz dolgozókat a Lakics Kft. is, jelenleg azonban festőre van a legnagyobb szükségük.

Több lett az ipari park, kész a 67-es, szükség van a fiatal szakemberekre

A város vállalkozásainak is fontos, hogy milyen pályát választanak a fiatalok – fogalmazott Borhi Zsombor, Kaposvár alpolgármestere. Hozzátette: a város csak akkor tud gyarapodni, ha az itt működő cégekben egyre több jól képzett szakember dolgozik. Kiemelte, Kaposváron új ipari parkok létesültek és elkészült a 67-es főút is, amely komoly gazdasági fellendülést jelenthet a megyeszékhelynek.