Hegyeken, völgyeken át űzték a rókákat a futók

Szombat reggel a Pécsi Tudományegyetem elől indult, majd a baranyai megyeszékhely belvárosán át, Orfűn, a Mecseki Erdészet területén, Abaligeten, Hetvehelyen, Becsalin, a Zselici Erdészeten, Tormáson, Baranyaszentgyörgyön, Baranyajenőn, Gödrén, Szentbalázson és Sántoson át érkezett meg a Rókaűzők verseny mindenre elszánt mezőnye a kaposvári Kossuth térre, ahol szombat délután rajtoltak el az utolsó futók.

Az immáron huszonhatodik alkalommal megrendezett megméretésen hat kategóriában mérhették össze erejüket a futók.

– Gördülékeny volt a verseny, gyors tempóban értünk át Kaposvárra, s hozzám, mint főrendezőhöz egyetlen probléma sem jutott el – fogalmazott Péter Attila. – Ráadásul az időjárásra sem lehetett panasz, ahogy azt már a hosszú évek alatt megszokhattuk, a hangulatra sem. Összesen harmincegy együttes érkezett a futóviadalra, ez sajnos a fele annak, mint amennyi szokott lenni, ez vélhetően a kialakult helyzetnek tudható be. Különösen két kategóriában – a középiskoláknál, ahol mindössze két egység állt rajthoz, illetve a munkahelyeknél, ahol végül egyetlen „tiszta” csapat nevezett – látszott a visszaesés. Nagyatád viszont egy komplett falkát ki tudott állítani, hiszen összesen három egységgel érkezett a versenyre.

A legnehezebb feladatuk a négy főből álló együtteseknek volt, öten neveztek, hárman álltak rajthoz és két kvartett ért célba. – Annak viszont nagyon örülök, hogy a legnépszerűbb az egyetemek és főiskolák kategóriája volt – tette hozzá a főrendező. – Náluk ugye országos bajnokság is volt a megméretés, mégpedig külön a hallgatóknak és az oktatóknak is.

Több híres sportoló is részt vett a Rókaűzőkön, ott volt például a mezőnyben Herr Gyula, az eXtremeMan főszervezője és a Triád kiváló triatloncsapatából is többen rajthoz álltak. A bajai Mogyi Sportegyesület csapata is elindult, melynek tagjai között ott volt a sokszoros triatlonbajnok Flander Márton és felesége Flander Lilla, azaz Horváth Lilla kaposvári kajakos, aki még az ifjúsági Olimpián is részt vett. A PTE oktatói között futott Kovács Zsófia kaposvári világbajnok uszonyos úszó. Faludy András, a Magyar Kajak-Kanu Szövetség alelnöke, a KVSC edzője is rótta a kilométereket, ahogy Csima Ferenc quadrathlon világbajnok.

Péter Attila elmondta azt is: nemsokára indítják a nevezést a kaposvári farsangi félmaratonra, melyet február hetedikén rendeznek majd meg. De még az idén is versenyezhetnek a futás szerepmesei, ugyanis ha a rendeletek megengedik, akkor november közepén megszervezik a nagy szezonzárót, a siófoki Balaton maraton és félmaraton viadalon.