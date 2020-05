Hétfőtől már a hivatásos sofőrök is vizsgáznak

Hétfőn megkezdődtek a hivatásos járművezetői vizsgák is. Somogyban zömmel leendő teherautósok adnak számot felkészültségükből, s napokon belül a bus­z­sofőrök is jelentkezhetnek a megméretésre.

– A jelentkezések alapján ezen a héten mintegy 450-en tesznek gépjárművezető képesítő vizsgát – tájékoztatott hétfőn az Innovációs és Technológiai Minisztérium kommunikációs főosztálya. – Gépkezelői gyakorlati vizsgát közel 850 jelentkező tesz.

A koronavírus-fertőzés miatt szünetelt a hivatásos járművezetők vizsgája is. Nagy Ágnes, a Meiszterics Autósiskola kaposvári munkatársa kérdésünkre közölte: csaknem 40 teherautó-, illetve buszvezető – C, C+E, D-kategória – tanfolyamhallgató készül a vizsgára. A következő napokban visszaáll a szokásos rend a hivatásos járművezetői képzésben is, akárcsak a számonkérésben. Náluk a kényszerleállás utáni első vizsga előreláthatóan a jövő hét második felében lesz, ahol a védőfelszerelés viselése kötelező.