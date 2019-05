Hiába a könyv, ha titok a panasz

Ódivatú intézmény, vagy kihasználatlan lehetőség a vásárlók könyve? Megoszlanak a vélemények ezzel kapcsolatban, az azonban bizonyos,manapság is kötelező ilyet tartani a kereskedelmi és vendéglátóipari egységekben.

Az elmúlt hetek változása a vásárlók könyvével kapcsolatban, hogy a GDPR miatt már nem láthatják a vásárlók a korábbi bejegyzéseket. Ez nem jelenti azt, hogy új könyvet kellene venni, elég eltávolítani a korábbi bejegyzéseket tartalmazó lapokat, ezt az Innovációs és Technológiai Minisztérium közölte a módosítással kapcsolatban.

Az általunk megkérdezett szolgáltatók közül szinte senki sem hallott az új szabályozásról. Azzal viszont mindenki tisztában van, hogy a főszabály a panaszkönyvvel kapcsolatban az, hogy a vásárlók számára jól elérhető helyre kell kitenni.

Csibrák Károly szerint, éppen ezért nem kivédhető, hogy a büféjét felkereső fiatalok butaságokat írjanak bele. – Nekem most egy zacskóban van – mondta a zamárdi halsütödés. – De olyan olaj szaga van, hogy azt nem hinné el. De meg kell lennie, s még akkor is ki kell tenni, ha alaptalanul írnak bele. Előfordult, hogy olyan terméket hiányolt a vevő a kínálatból, amit nem is árusítunk – mondta a sokak által csak Halas Karcsiként ismert vállalkozó. – Valójában szükség van a vásárlók könyvére, csak vissza lehet vele élni, mert ezzel cirkuszt is lehet csinálni.

A zamárdi vállalkozó szerint a panaszkönyv a hatóságnak készül, az igazi vélemények azonban szájról-szájra terjednek, vagy éppen a világhálón. – Az internetnek sokkal nagyobb súlya van, mint a panaszkönyvnek – mondta a zamárdi vállalkozó. – A könyvbe kerülő vélemények általában szubjektívek, egyszerűbb lenne ha e-mailben lehetne egy online felületen írni a hatóságnak.

A batéi Tombor ABC-ben is ott van a vásárlók könyve, ahol jól látja a kedves vevő. De nem igazán került még bele kifogás. – Én már több mint húsz éve vagyok vállalkozó, s talán ha egyszer volt nagyon régen egy beírás – mondta Tombor Péter tulajdonos. – A panaszkönyv csak a hatóságnak készül, hogy értesüljön a kifogásokról, jogsértésekről. Ami pedig a bolt megítélését illeti, sokkal többet ér egy jól megfogalmazott cikk a közösségi felületeken – tette hozzá.

A somogyi kereskedők többsége szerint legtöbb helyen az van, mint a kaposvári Mayo Chix-nél: van vásárlók könyve, de a kutya sem kéri. – Szerintem nem szükséges – mondta kérdésünkre Faragó Brigitta, az üzlet munkatársa. – Ha a vevőnek kifogása van, nagy valószínűséggel nem előttem fog beleírni az én panaszkönyvembe, hanem vagy elmegy a hatósághoz, vagy szóban elmondja a panaszát.