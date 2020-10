Hiába igyekszik telefonálni a beteg, ha nehezen elérhető sok háziorvos

Telefonon szinte lehetetlen elérni a kaposvári háziorvosok egy részét a koronavírus-járvány alatt. Faluhelyen viszont jól működik a telefonos kapcsolattartás, igaz a doktorok munkáját jelentősen megnehezíti a helyzet. Antal László, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Somogy megyei háziorvosi szekciójának vezetője arra kéri városi kollégáit, legyenek nyitottabbak a kommunikációban.

Több olvasónk és szerkesztőségünk munkatársai is megtapasztalták azt, hogy az elmúlt hetekben mennyire nehéz elérni a háziorvost telefonon. Sokan napokig próbálták hívni a rendelőt és az orvos mobilját is, de nem jártak sikerrel. Ennek oka vélhetően az, hogy a koronavírus-járvány miatt több lett az orvosok és asszisztensek munkája.

Dús István, kiskorpádi háziorvos telefonja is megállás nélkül csörög. Rendelési időben naponta körülbelül ötven beteggel beszél, az asszisztense pedig harminccal. – Ez nagyon megnehezíti a munkánkat – fogalmazott a háziorvos. – Kétfelé kell figyelni, arra, aki a rendelőben van, illetve aki telefonál. Viszont még mindig azt tapasztalom, hogy sokan egy kisebb náthával is felkeresnek minket, de úgy vélem, hogy emiatt még nem kell orvoshoz rohanni. A kamara már évek óta lobbizik azért, hogy az iskolákban oktassák az egészségre nevelést, így tisztában lennének azzal, hogyan kell kezelni az egyszerűbb náthás betegséget – hangsúlyozta Dús István.

Antal László háziorvos, a MOK Somogy megyei háziorvosi szekciójának vezetője elmondta, fontos, hogy, akinek valamilyen tünete van, ne menjen közösségbe, így az orvosi rendelőbe se. Aki állandó gyógyszert szed és receptre van szüksége, telefonon konzultájon az orvossal.

Fintics Klára, kaposvári csoportvezető gyermekorvos megkeresésünkre elmondta, bármelyik gyermekorvost el lehet érni telefonon. Vannak olyan kollégái, akik ragaszkodnak a telefonos időpont-egyeztetéshez és olyanok is, akikhez bejelentkezés nélkül el lehet menni. – A személyes jelenlétre azonban nagy hangsúlyt fektetünk – fogalmazott Fintics Klára. – Az orvosok többségének fontos az, hogy a beteg gyerek fizikailag is ott legyen a rendelőben. Ha „jelentéktelenebb” panasza van egy gyereknek, akkor pár napig nem hívjuk be, de ha lázas, köhög, akkor kérjük a szülőt, hogy hadd vizsgáljuk meg. Mostanában nem sok beteggel van dolgunk, így a feladatunkat jól el tudjuk látni – hangsúlyozta a gyermekorvos.

Nyitottság kell

Antal László szerint is vannak olyan kollégák, akiket nehezebb utolérni. – Ezért őket arra kérem, hogy legyenek nyitottabbak a kommunikációban és próbáljanak igazodni ehhez a helyzethez, hiszen ezzel még egy ideig együtt kell élni – tette hozzá Antal László. – Én több csatornán is elérhető vagyok. A betegek vezetékes és mobiltelefonon is elérnek, de elektronikusan, közösségi felületeken is.

Szükség lenne még védőoltásra

A gyermekorvosi rendelőkben csak a három év felettieknek tudják beadni az influenza elleni védőoltást, de azt sem sokáig. Fintics Klára szerint, ha napokon belül nem kapnak utánpótlást, akkor hamarosan elfogy a készlet és nem tudják beadni az oltóanyagot. – Szorít minket az idő – fogalmazott. – Egyelőre információnk sincs arról, hogy mikor töltik fel a készletet, de bízunk benne, hogy hamarosan újabb oltóanyag érkezik a rendelőkbe. Az viszont probléma, hogy a három év alatti gyerekeket nem tudtuk influenza ellen beoltani, mert semennyi oltást sem kaptunk. Ezt azonban fontos lenne minél gyorsabban beadni. Hiszen van, akinek egy hónap múlva meg kell ismételni, de akkor már belecsúszunk a decemberbe, a védettség pedig csak azután tud kialakulni a szervezetben – hangsúlyozta Fintics Klára.