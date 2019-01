Hódít a korall és a szelfi automata az esküvő kiállításon

Első alkalommal rendezték meg a Dél-Balatoni Esküvő Kiállítást, ahol minden jegyespárt több mint harminc igényes esküvői szolgáltatóval ismerkedhetett meg. DJ, ceremóniamester, fotós, videós, dekoros és stylist is várta az érdeklődőket.

– Csak kapkodjuk a fejünket, amerre elnézünk mindenhol remek ötleteket és csodaszép dolgokat látunk – mondta el Ágnes, aki vőlegényével, Attilával érkezett a Dél-Balatoni Esküvő Kiállításra. A siófoki pár szeptemberben esküdne örök hűséget.

– A Balaton parton lesz a polgári szertartás és az egyik helyi hotelt már lefoglaltuk, de itt még azt hiszem sok segítséget kaphatunk – tette hozzá.

– Ez a rózsafal papírvirágokból csodaszép. A világ összes pénzét el tudnám költeni az esküvőnkre, de próbálunk ésszerűen választani – mondta el Viola, aki Balatonfüredről érkezett a kiállításra.

Balatonfenyvesen első alkalommal rendezték meg több mint harminc kiállítóval a Dél-Balatoni Esküvő Kiállítást.

– Barátnőmmel Vikivel mindketten foglalkozunk esküvőszervezéssel. Ő meghívókat készít, én dekorációkat. Szerettünk volna egy olyan kiállítást szervezni, ahol egy helyen mindent, a ceremónia mestertől a játszósarokig megkaphatnak a párok az igényes szolgáltatóktól – mondta el Lichy-Szücs Kata. A főszervező hozzátette: mindketten házasságban élnek és azt gondolják a nagy napot színvonalasan meg kell ünnepelni a szeretteinkkel, hogy emlékezetes legyen.

Az érdeklődők a 2019-es trendekről is tájékozódhattak. A dekorációban az elegáns, a rusztikus és a játékos vonal hódít. Nagy divat a fotópont, a szelfi automata kialakítása is.

– A színeket tekintve idén a korall hódít. De a bézs, arany, a fáradt rózsaszín, a Balatonnál a halvány és tengerészkék nagyon kedvelt – mondta el Lichy-Szücs Kata.

A harminc kiállító között volt esküvői DJ, ceremóniamester, fotós, videós, dekoros, stylist, sminkes és fodrász is. A párok különleges egyedi ékszereket, óriási virágokkal díszített tortákat és szebbnél szebb mennyasszonyi ruhákat is láthattak, vagy akár fel is próbálhattak.