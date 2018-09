Holland munkás kezek dolgoztak egy hétig a szőlősgyöröki iskolánál

Egy holland alapítványtól kapott segítséget a Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola. Az alapítvány nem pusztán pénzt ajánlott fel a szőlősgyöröki intézménynek egy munkához, hanem hét dolgos kezű képviselőjét is a somogyi településre küldte

.– A szőlősgyöröki iskola 2016 elején került az evangélikus egyház fenntartása alá – idézte fel Klotz Péter polgármester, a balatonboglári evangélikus egyházközség felügyelője. – Nem csak megtarthattuk így a település iskoláját, de fejlődhetett is az intézmény. Két év alatt több mint 30 millió forintot kaptunk az evangélikus egyháztól, melyből sokat újulhatott az iskola. A nyílászárók cseréjétől kezdve a külső homlokzat felújításáig sok minden elkészült ebből a pénzből. Persze, az önkormányzat is igyekszik segíteni a fejlesztésében, illetve forráshoz juttatni az intézményt.

Van egy kedves holland ismerősöm, aki itt Szőlősgyörökön vett házat. Az ő közbenjárására vettük fel a kapcsolatot az alapítvánnyal, mely kelet-európai országok egyházi szervezeteit segíti. Tavasszal már el is látogattak hozzánk a holland szervezet képviselői. Akkor azt ígérték meg, hogy megoldják a csapadékvíz elvezetését az iskolánál, s egy biciklitárolót is építenek. S mindez az elmúlt napokban meg is történt, hét, már a 60-as éveiben járó holland férfi érkezett hozzánk az alapítványtól.

Egy héten át tartó munkájuk eredményeként elkészült egy nagyobb beton alapú, faszerkezetes biciklitároló, a csapadékvíz elvezetésére pedig egy közel száz méter hosszú csövet ástak a földbe az iskolás gyerekek segítségével. Négyezer-ötszáz eurót ajánlottak fel és fordítottak a munkára, illetve saját utazásukra. Mély érzésű, keresztény gondolkodású embereket ismertünk meg, akiknek nagyon hálásak vagyunk.

A vendégek fővárosig tartó utazásáról az önkormányzat, ellátásukról az iskola és magánszemélyek gondoskodtak. A hollandok ígéretet tettek arra is, hogy jövőre egy új játszóteret alakítanak ki az iskolánál. Arról is érdeklődtek, hogy miként bérelhetnének házat a faluban.