Honvédelmi családi napon ünnepeltek a városligetben

Modern és antik fegyverkekel is lehetett is megörökíthettük magunkat fotón vagy videón az augusztus 20-án a kaposvári városligetben a honvédelmi családi napon. Koncertek és gyermekműsorok is várták az érdeklődőket.

Ezt ne hagyja ki! Ha a Balatonon vagy. Vagy ha oda készülsz. Vagy egyszerűen csak szereted a magyar tengert. Klikk ide és mentsd is el: likebalaton.hu! A legnagyobb hőségben a gulyáságyú mellett csoportosult a legtöbb katona, hát még ha az egy 250 személyes, modern mozgókonyha, ahol azonban a legnagyobb sláger továbbra is a hagyományos babgulyás. A tartalékos katonák közben mobil akadálypályát szerelték össze, ami a kiképzéseket segíti, de most egy édesapa végigvihette rajta a kisfiát kézen fogva. – Ötéves, és a korának megfelelő szinten érdekli a katonaság – mondta a gyermekéről az apa, Márton István. – Most itt a legjobb alkalom, hogy megmutassuk neki. A nagyobb ifjakat leginkább a fegyverek nyűgözték le. – Engem az AK-gépfegyverek érdekelnek a legjobban – mondta a tizenéves, csomai Makai Richárd. – Az apukám is katona, és el tudom képzelni, hogy én is ezt a pályát választom majd. Az idősebb korosztályból is sokan ellátogattak a honvédelmi családi napra. – A mai haditechnikára vagyok kíváncsi, mert én az 50-es években voltam katona, Szabadszálláson a harckocsizóknál, és akkor minden más volt – mondta a 80 éves Szabó Imre. Az egyik legnépszerűbb sátorban halomban álltak a muzeális fegyverek a szablyáktól a golyószóróig. Jól bírták az embert próbáló hőséget az állig begombolkozott egyenruhások. Volt, aki első, illetve második világháborús, valamint a néphadsereg uniformisába bújt. – Ez volt a nyári öltözet, nem ing, hanem zubbony, annyi könnyebbséggel, hogy a köpenyt nem kell felvennünk – mondta Czernek István, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület képviselője. A 64. Boconádi Szabó József logisztikai ezred hozta a BTR páncélozott csapatszállítóját. A toborzó központ egy lézertag pályát állított össze, ahol a gyerekek csapatban tudtak harcászkodni. Lehetett vért adni, ott voltak a határvadászok és a büntetés-végrehajtás is. – Célunk a honvédség népszerűsítése és a fiatalság körében a hazafias nevelés elősegítése – mondta Lóki Ferenc őrnagy, a 4-es számú toborzó és érdekvédelmi központ tisztje. – Egyre többen érdeklődnek az új típusú altisztképzés és a területvédelmi műveleti tartalékos szolgálat iránt. – Már háromszáz felett jár a somogyi tartalékosok száma, ezzel az első háromban vagyunk az országban – mondta Nevelős László alezredes, zászlóalj-parancsnok. – Aki nem volt katona azért érdekli, aki meg volt, azért. Itt jó közösségben tanulhatnak hasznos tudnivalókat a térképészettől az önvédelemig, az egészségügyi ismertekig.