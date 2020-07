Icipici fesztiválon szólt a térmuzsika

A járvány­ügyi helyzet miatt az idén elmaradt a Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó Balatonmáriafürdőn. Ám mégis zenészek lepték el a település utcáit, strandjait a hétvégén.

– Visszavettük a teret a balatonmáriafürdői önkormányzat, a Balaton M&K Fúvószenekar, az Elnök Emberei Fúvószenekar és Gájer Bálint együttműködésével – mondta Hajas Béla, az M&K karnagya, a rendezvény koordinátora. – Több kezdeményezés találkozott ezen a hétvégén. Kezdve azzal, hogy a korlátozások enyhülésével júniustól elkezdtük a próbákat. Ha már próbáltunk, akkor jött az ötlet: mutassuk is meg magunkat. Közben a budapesti Elnök Emberei zenekar – akik régi motorosai a nemzetközi találkozóknak – karnagya, Lukács István is jelezte, hogy jönnek a Balatonra. Ehhez jött még, hogy az Andonik sztárválogatott retro bulibusz Balatonmáriafürdő felé vette az irányt Gájer Bálinttal. Így raktuk össze az icipici fesztivált – sorolta a karnagy.

A zenekarok két napon keresztül örömzenéltek a szabad tereken és még vízi zenét is adtak. A menetzenéhez csatlakoztak a nyúli majorettek.