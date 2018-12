Idén is megmártóztak a Petörke-tóban

Nevetéstől volt hangos a bárdudvarnoki Petörke-tó hétfő délben. Immár hatodik alkalommal mártóztak meg a környékbeliek a néhány fokos vízben.

A tópartra negyvennél is többen érkeztek a hagyományos karácsonyi fürdőzésre. Volt aki sült tökkel érkezett, de szinte minden kézben volt egy bögre forralt bor, vagy gőzölgő tea. Ezekre szükség is volt, hiszen a napsütés ellenére, erős szél nehezítette a bátor jelentkezők dolgát. Az alig néhány fokos vízben tíznél is többen úszkáltak hangos biztatások közepette. Az egyik leglelkesebb fürdőző a szomszédos Bányáról érkezett egy hollandokból és magyarokból álló baráti társasággal.

– Nagyon jó a víz, az idő kicsit szeles, de jólesik nagyon – mesélte Tóth Edvin, aki többször is a tóba ugrott.

A vízből egyenesen a máglyarakáshoz vezetett a fürdőzők útja, ahol gyorsan megszáradhattak, persze sokan a helyi pálinkát is segítségül hívták a gyors átmelegedéshez.

Mester Balázs polgármester, aki egyben az esemény szervezője is kérdésünkre elárulta, hogyan indult ez a hagyomány.

– Egyszer karácsonykor szép idő volt, sütött a nap, és a fiam kitalálta, hogy jöjjünk le fürdeni – emlékezett vissza a polgármester az első fürdőzésre. – Azóta minden esztendőben lejövünk 24-én délben, és évről-évre egyre többen vagyunk, amit nagyon jó látni.

Eddig nem volt ami elriasztotta volna a megjelenteket, volt olyan év, amikor tízcentis jégpáncél fedte a tavat, de akkor is megmártóztak a vízben. – A lényeg, hogy együtt legyen a közösség, és kicsit kiszakadjunk a karácsonyi készülődésből, kikapcsoljunk – mondta Mester Balázs.

A polgármester azt is elárulta, hogy már javában készülnek a második Félresikerült Karácsonyi Ajándékok Aukciójára, ahol a legbizarrabb tárgyakért lehet licitálni.

