Igazi örömünnep lett a zene világnapja a Kossuth téren

Több száz gyerek gyűlt össze a kaposvári Kossuth téren a zene világnapja alkalmából hétfőn. A fiatalok közös énekléssel hívták fel a figyelmet a muzsika varázslatos erejére.

Egy napra a zenéé volt a főszerep Kaposváron. A zene világnapján a Liszt Ferenc Zeneiskola vezetésével igazi öröméneklésre gyűltek össze a kaposvári diákok a Kossuth téren. Ennek jótékony hatásait nem csak ők maguk élvezték, de az arra sétálók is.

Kocsis Adrienn Budapestről érkezett a somogyi megyeszékhelyre, s azt mondta: boldog volt, amikor hotelszobájába beszűrődött az énekszó. – A zene mindig kell, megszépíti a hétköznapokat – mondta a nyugdíjas asszony.

Egyetértett vele beszélgetőpartnere Hosszú Ferencné is, ő is örömmel hallgatta a gyerekek énekét. – Zene az kell, nem élet az élet nélküle – mondta a kaposvári asszony.

A fiatalok is nagyon élvezték a közös programot. – Szerintem nagyon jó ez a mai nap – mondta Tálas Csongor. – Jók voltak a dalok is, melyeket énekeltünk. Szoktam énekelni is, de sokat hallgatok zenét. Akkor is ezt teszem, ha fáradt vagyok és máris jobban érzem magam tőle.

– Jó, hogy kihívták a legtöbb tanulót ide a térre – egészítette ki társát Szabó Ádám. – Nekem a zene nyugalmat jelent, ha zaklatott vagyok, meghallgatok egy számot és máris jobban érzem magam.

– Amikor semmi gondom nincs és csak úgy vagyok, akkor is szoktam zenét hallgatni – csatlakozott a beszélgetéshez Szabó Csongor András. – Vagy csak dalokat dudorászok, ez feldob. A könnyűzenét szeretem inkább, de ha idősebb leszek, majd biztos más lesz a véleményem, tette hozzá a kaposvári diák.

– A zene áthatja életünket, jelen van a bölcsőtől a sírig – mondta köszöntőjében Oláh Lajosné alpolgármester. – Együtt éneklünk sokszor, ha boldogok vagyunk, vagy szomorúak, amelynek óriási közösségépítő ereje van. Ahogy ennek a mai rendezvénynek is.

A kaposvári diákok a közös éneklés végeztével levezetésképpen spontán táncparketté változtatták a Kossuth teret. Dalolva perdültek táncra a kicsik és nagyobbak tanáraik közreműködésével, így igazi örömünnepé alakult át a zene világnapja. A városban húsz helyszínen csendültek fel katonadalok kaposvári diákok előadásában ezen a napon. A különleges „koncertet” pedig a Somogy Zenekar élő muzsikája tette teljessé.

Új hangszerekre várnak

Érkeznek a hangszercsere programból kért új eszközök a zeneiskolákba. A tabi Takáts Gyula Alapfokú Művészeti Iskolába is megérkezett a várva várt pianínó. Várnak még két fuvolát, klarinétot és trombitát. A marcali Hidas Frigyes Zeneiskolában is számítanak a pályázaton nyert hangszerekre, ám mostanáig nem érkeztek meg az eszközök. – Tíz hangszeren cserélnénk húrokat és vonókat – mondta Hajas Béla igazgató. – De tubát, eufóniumot, trombitát és elektromos zongorát is kértünk.