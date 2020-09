Így boldogulunk mi: filmen köszön vissza a városi élet

Talán nem is olyan könnyű megfogalmazni, mitől lehet vonzó egy kaposvár méretű város a fiataloknak, a család­alapítás gondolatához érő házaspárok számára. Most kaposvári cégek fogtak össze, hogy bemutassák, miért jó itt élni, itt dolgozni.

Szerdán mutatták be azt a rövidfilmet, amely kaposvári cégek összefogásával készült, hogy bemutassa a vidéki életmód és itteni munkahelyek előnyeit azzal a nem titkolt szándékkal, hogy minél több pályakezdő mérnököt és más szakembert vegyen rá arra, hogy ne a fővárosban képzelje el a jövőjét. Ezzel az akcióval igyekeznének Somogyba csábítani a munkavállalókat, sőt a kaposvári fiatalokat is helyben tartani. Most közösen tekintette meg a kisfilmet a tíz kaposvári vállalkozás képviselője. Tavasszal, még a karanténidőszak alatt jött az ötlet, és őszig tartott a megvalósítás, kicsit elhúzódott ugyan, de meg akarták várni a bemutatóval, amíg lecseng a járvány első hulláma.

– Azzal szembesülnek a kaposvári cégek, hogy nagyon nehéz magasan képzett munkaerőt találni, mérnököt pedig különösen – mondta a szervezők nevében Jóföldi Endre, a kaposvári informatikai cég, a Precognox Kft. ügyvezetője. – Azt akartuk megmutatni, hogy egy vidéki városban is sokféle lehetőség van a boldogulásra. A covidos időszak még egy kicsit alá is húzta, hogy jó itt élni, mert nagyobb a biztonság. Egy kisebb városban több a zöldfelület, jobb a levegő, kényelmesebb az élet. Nem kell sokat utazni, minden könnyen elérhető, ami a munkához, gyermekneveléshez vagy a kikapcsolódáshoz szükséges.

A kisfilm amatőr szerepelőkkel készült, egy egyedülálló, fiatal férfi és egy kétgyermekes édesanya életét mutatja be, akik mérnökként dolgoznak, és vállalták, hogy a videó­kamera végigkísérje egyetlen napjukat, bepillantást engedve a mindennapi teendőikbe.

Hiába a vidéken is versenyképes mérnöki fizetés, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara keblén belül működő HR-klubban állandóan terítéken van a munkaerőhiány kezelése, az itt összegyűlő cégvezetők rendre felvetik a kérdést. Jóföldi Endre hozzátette: Kaposváron nincs olyan óriáscég, ami sokaknak munkát biztosítana, viszont több kisebb és közepes vállalkozás működik eredményesen. A kisfilm számukra is ígéretes bemutatkozási lehetőséget jelentett, ezért csatlakoztak a kezdeményezéshez. A mérnöktoborzó reklámfilmet hamarosan a Youtube-on is terjesztik, és megosztják majd az internetes közösségi oldalakon.

Vonzóak lehetnek a kis távolságok

Nem kell órákig ücsörögni a dugóban, ha a gyereket autóval viszi a szülő különórára, hiszen alig vannak távolságok egy vidéki városban, akár biciklivel is el lehet jutni bárhová, emeli ki a kisfilm. Arra igyekeznek példákat felsorakoztatni, hogy az élet minőségét hogyan lehet megélni a kaposvári helyszíneken, természetközeli környezetben. Egy fiatalember egy vidéki nagyvárosban ugyanúgy megtalálja azokat a szórakozási lehetőségeket, ami érdekelheti, mint a fővárosban. A szereplők másoknak is igyekeznek kedvet csinálni a vidéki élethez.