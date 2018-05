Iránytűt kapnak a kicsik az óvodához

Összeköt a szeretet címmel jelenik meg Farkas Nóra első mesekönyve. Az írót a legtöbben nem a tollforgatásról ismerjük, ám az anyaság kihozta belőle prózai énjét.

Kobak, a leendő óvodás a főszereplője annak a mesekönyvnek, amelyet direkt óvodai beszoktatás céljára készült. – Egészen pontosan azoknak íródott, akik oviba készülnek – mondta el érdeklődésünkre Farkas Nóra. – Egy kicsit szeretné megkönnyíteni ez a mesekönyv az elválás időszakát, amikor külön időt kell tölteni az anyukától, a családtól és minden egy kicsit más. A könyv, amellett hogy van benne egy történet személyre is szabható. Bele lehet írni a gyerek nevét, hogy melyik csoportba jár, képeket lehet bele ragasztani.

A gyerekek többségének életében az óvoda egy hatalmas változás. Hiszen ahhoz hozzá kell szokni, hogy minden nap egy bizonyos időszakot külön kell tölteni a szüleiktől. – Ez a történet abban segít, hogy a gyerekek tudják: hiába nincsenek mindig együtt a szüleikkel, attól ugyanúgy szeretik őket – magyarázta a szerző. – Mesél arról is, hogy milyen volt az élet a megszületésük előtt, és hogy mi fog történni az óvodással. Ez jó alkalom arra, hogy beszélgessenek a szüleikkel a saját történetükről és felkészüljenek arra, miben lesz más az óvodás lét.

Farkas Nóra korábban jogi tanácsokat adott a somogyiaknak a tv képernyőjén keresztül most azonban tollat ragadott. – A meséket mindig is nagyon szerettem – idézte fel az író. – Sokat olvastam gyerekkoromban, szerepeltem mesemondó versenyen is gyerekként. Miután megszületett a kisfiam mindennapi rutinná vált, hogy olvassak neki. Az írás egyfajta hobbi volt és még ma is az. Ahhoz persze egy kis idő kellett ahhoz, hogy elhiggyem megjelenhet egy könyvem. Kezdetben jogi szövegek . Ebben a mesekönyvben is jelen van a személyes érintettség.

A könyv hamarosan a boltok polcaira kerül, hiszen az Ünnepi Könyvhéten mutatják be Budapesten, amely keretében a szerző a fővárosi Vörösmarty téren dedikál majd.