Ismét megnyitja kapuit az Ezüst nyár szépkorúak tábora

Ez évben immár harminchatodik alkalommal biztosít a Balaton partján üdülési lehetőséget a szépkorúaknak a Nyugdíjas Szervezetek Somogy Megyei Szövetsége.

A táborozásra 2012 óta Balatonszemesen kerül sor, amely ezúttal szeptember elsején kezdődik és hetedikén fejeződik be. Stikel János elnök tájékoztatása szerint százhuszonhatan vesznek részt a nyaraláson, akik között sok a visszatérő, ugyanakkor nem kevesen először lesznek ott Szemesen.

– Mindezek a tábor töretlen népszerűségét jelzik annak ellenére, hogy fizetni kell a részvételért, ugyanakkor az összes költséget figyelembe véve még ma is ez a legolcsóbb üdülési lehetőség az időskorúak számára- tette hozzá. Azt is megtudtuk, hogy a táborvezető ezúttal is a berzencei Kovács Margit lesz, aki huszonegyedik alkalommal látja el ezt a feladatot, míg a programok összeállításakor igyekeztek változatosságra törekedni a szervezők.

Ennek megfelelően sor kerül hajókirándulásra, láthatnak lovasbemutatót, az érdeklődők találkozhatnak majd Szemerei Jánossal, a nyugat- dunántúli evangélikus egyházkerület püspökével, de lesz reggeli torna és egyéb sportolási lehetőséget is biztosítanak a mozogni vágyóknak. – Nem utolsósorban pedig a táborlakók láthatják a várdai és a magyaregresi nyugdíjasok mintegy másfél órás szórakoztató műsorát is – árulta el az elnök.