Kalácsillat (is) hívogat a kaposvári térre

Szaloncukorból, ajándéktárgyakból, forralt borból, a közelgő ünnep hangulatát javító tárgyakból az idei kaposvári adventi vásárban sincs hiány, a keresletre azonban lehet panasza az árusoknak. Egyelőre kevesen vásárolgatnak a Kossuth téren és a sétálóutcán, az ünnep közeledtével azonban nagy rohamra számítanak.

Advent idején is érdemes végigsétálni a megyeszékhely belvárosában. Decemberben több tízezer fényes izzó jelzi azt, hogy hamarosan elérkezik az egyik legszebb ünnepünk, a karácsony. A várakozást ilyenkor sokan édesítik meg az árusoknál kapható különlegesebbnél különlegesebb ízesítésű forralt borokkal és alkoholos készítményekkel. Az egyik újdonság a rumos meggyes boros ital, amit előszeretettel fogyasztanak a korzózók. Nem múlhat el az idei advent sem a sláger ital, a krampampuli nélkül. A füge, datolya, mandula és aszalt szilvás rumágyon érlelt, karamellizált cukorral és teával megbolondított boros ital még egy jó súlyban lévő embert is levesz a lábáról. Nem véletlenül hívják az ördög italának.

Ételekből sincs hiány a vásárban. Az édestől, a sósig sokféle terméket kínálnak az árusok. Az egyik legnépszerűbb édesség a kürtőskalács. A ötszáz forintért kapható vízvári süteményt vanília, fahéj, dió, kakaó, kókusz és natúr ízesítésben árulják. A csípős, hideg idő kedvez a készítőknek, ottjártunkkor két fiatal hölgy is arra várt, hogy megkapja a finomságot és a mínuszokban jól esően elcsipegesse a kalácsot. Evés közben lehetőség van arra is, hogy a kürtőskalácsos bódétól pár méterrel arrébb a kézzel készített, textil anyagú ajándékok közül válogassunk.

Az ajándékkísérő fenyődísztől a nosztalgiamacin át a nagyméretű babákig, sok minden kapható. A barna mézeskalács formájú ajándékot, valamint a piros ruhás Mikulást már pár száz forintért árulja a készítője, de több ezer forintért is találni varrott babát. A több órányi munkával, gondosan elkészített figurák igazán színessé tehetik a karácsonyi ünnepeket. Csakúgy mint a kerámia­tárgyak. A fenyőt, hóembert és angyalt ábrázoló, különféle színben pompázó termékeket pár száz forintért be lehet szerezni, de akár több ezer forintot is elkérnek egy ajándékért.

A karácsony egyik elengedhetetlen édességét, a szaloncukrot ugyancsak több adventi árus kínálja. A zselés, kókuszos és megszámlálhatatlanul sok más ízű finomság kétezer-ötszáz forintos kilónkénti ártól kapható, de hatezer-ötszáz forintot is elkérhetnek a cukrokért. A múzeum udvara felé haladva bőven akad még ajándék­ötletből. A gyümölcs-, fűszer- és virágágyon érlelt mézek mellett a vesszőkosarak, a bőrdíszműves termékek és az illatgyertyák is kecsegtetőek lehetnek. Egyelőre még kevesen válogattak a standoknál, de ahogy közeledik a karácsony, úgy növekszik a vásárlók száma.