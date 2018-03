Kampányhevület: ingyencirkusz a népnek

Videóüzenetben számolt be Magyar György, az MSZP-Párbeszéd országgyűlési képviselőjelöltje arról: Obbás Gyula igali polgármester megakadályozta, hogy a lakossági fórumot tartson a város kultúrházában. Annak ellenére, hogy szerinte a település első embere azt állította: a városba ellenzéki képviselő nem teheti be a lábát, ő mégis eljött és hozott egy koszorút, hogy „eltemesse” a demokráciát.

Szerinte azért bojkottálták a szervezésüket, hogy nézeteikkel nehogy megzavarják a lakosságot. Ám ő meleg cipőt és sapkát is húzott, hogy ha a szabadban is, de megtartsák a fórumot. A felvételen az is látszik és hallható, hogy a vendég Gőgös Zoltán, az MSZP listán parlamentbe jutott országgyűlési képviselője le „szemét trógerezte” a polgármestert, aki szerinte törvényt is sértett, mert egy képviselőt kizárt egy középületből.

A tisztességes tájékoztatás érdekében közzé tesszük Obbás Gyula nyilatkozatát is: „Dr. Magyar György országgyűlési képviselőjelölt igali fórumával kapcsolatban sem velem, mint polgármesterrel, sem a művelődési ház vezetőjével nem egyeztetett a képviselőjelölt csapatából senki. Az utcán, szóban történt közvetítői megkeresés kettő nappal az említett fórum előtt valósult meg. Úgy gondolom, ha a többi fórumot tartó párt meg tudja tenni, hogy egy héttel előtte, az illetékeseket megkeresi írásban, mindenkinek helyet adunk egy alkalommal, ingyenesen. Azonban az általam megadott 2018. március 26. délután 15 órai időpontot tudomásul vették, de mivel a szervezésük már a csütörtöki napra (március 22.) megtörtént, mielőtt minket értesítettek volna, csak a balhét keresve, tegnap este megjelentek a művelődési házi előtt, koszorúzgattak és a környékről összetelefonált 20-25 szimpatizánssal éltették a demokráciát. Úgy gondolom, ha a megkeresésük tisztességes lett volna, időben történik, ugyanabban a helyzetben lennénk, mint a többi párttal, akik ilyen esetben is az egyenes utat keresik. Továbbiakban ezzel a dologgal nem kívánok foglalkozni!”

Kommentár

Hát ennyi. És annyi, hogy a rendszerváltást követően is valamennyi választási kampányt újságíróként dolgoztam végig, de ilyen és ehhez hasonló történésekre nem emlékszem. Persze most sincs semmi gond egyetlen választókerületben sem. A majd hetven jelölt tisztességesen, mindenféle külön műsor nélkül kampányol. „Csak egy, csak egy van” valamiért, aki ezt eddig soha nem tapasztalt eszközökkel teszi. Ezzel csak két baj van: ha tudatosan, akkor az, ha felkészületlenségből adódóan, akkor meg az. A cirkuszi „tűzrakásnak” persze meg van következménye. A polgármester előbbiekben citált véleményét miután feltették a nevezett közösségi oldalára, természetesen perceken belül törölték, mert nem illett a „koncepcióba”. A minősíthetetlen, nyomdafestéket nem tűrő, átkozódó, gyalázkodó, az emberi méltóság határát messze átlépő kommenteket viszont valamiért „elfelejtették” kezelni. Ahogy M. F. írja: „A koszorú a polgármester sírjára kellene!” Ez már nem is megbotránkoztató? „Lassan visszatér a kommunista rendszer” – írta kommentjében M. J.

Valóban. Csak az a kérdés, hogy ki is hozza vissza? (a Szerk.)