Kaposvári közlekedési társaság lett az év munkáltatója Somogyban

A Magyar Szakszervezeti Szövetség somogyi szervezetének csütörtöki ünnepségen adták át az Év munkáltatója, szakszervezeti vezetője és a 2020 szakszervezeti nyugdíjas vezetője díjakat.

Tekintettel a helyzetre, május elseje helyett most tartották meg a rendezvényt. Szita Károly, Kaposvár polgármesterének köszöntőlevelét Svajda József, az MSZSZ megyei vezetője tolmácsolta, s kiemelte: az elmúlt négy évben összesen 54-62 százalékos béremelésre került sor azoknál a cégeknél, ahol jelen van az érdekvédelem. Bebizonyosodott: ahol van szakszervezet és rendezettek munkahelyi kapcsolatok, ott jobbak a bérek. A koronavírus járvány azonban minden területen súlyos gondot okozott, ám ebben a helyzetben is folytatják a munkát, így a bértárgyalásokat. Eközben lehetőségeikhez mérten segítenek, a Szolidaritás Alapítvány egymillió forintot adott a kórháznak, s ekkora összeget biztosítottak a városnak, melyből maszkot vásároltak, illetve a mentőket is segítették továbbá 15 tehetséges és rászoruló gyereknek ösztöndíjat adományoztak.

A hagyományokat folytatva ezúttal is átadták a MSZSZ díjait. Veizer Jánosné, a Kaposvári Közlekedési Zrt. nyugalmazott vezérigazgatójának ítélték az Év munkáltatója 2020 kitüntetést, aki 1976 augusztus elsején kezdett dolgozni a Kapos Volán Zrt. jogelődjénél. S feladata a város helyi autóbusz közlekedésének operatív irányítása volt. Hurtony István, a Szenna Pack alapszervezetének vezetője kapta az Év szakszervezeti vezetője díjat.

Elhangzott: sikerült az üzem vezetésével korrekt kapcsolatot kialakítania, minden változásról időben kapnak tájékoztatást. Schiszler László, a Vasutas Szakszervezet kaposvári nyugdíjas szervezetének gazdasági felelőse az Év szakszervezeti nyugdíjas vezetője 2020 kitüntetésben részesült. Kordás László, a MSZSZ elnöke gratulált a díjazottaknak, s részletesen áttekintette a koronavírus járvány óta eltelt főbb változásokat és az új törvényjavaslatokat. Az egyre szélesebb körben elterjedt otthoni munkavégzés kapcsán az is elhangzott: a rezsiátalány a mindenkori minimálbér tíz százalékáig terjedhet. Ez azt jelenti, hogy havonta 16 100 forintot adómentesen nyújthatja a munkáltató a munkavállalónak. Az elnök fontosnak nevezte, hogy nem lehet egyoldalúan elrendelni az otthoni munkavégzést,ennek két fél megállapodásán kell alapulnia.