Kaposváron található az ország egyik legszebb konyhakertje

Kaposvári lett Magyarország egyik legszebb konyhakertje, az országos elismerést kedden adta át Szép Tamás önkormányzati képviselő Horváth Zoltán Andrásnénak.

– Nagyon büszkék vagyunk, hogy az országos versenyben negyedik éve vesz részt Kaposvár, és idén egy aranyéremnek is örülhetünk – mondta el Szép Tamás. Magyarország legszebb konyhakertjére nyolc kategóriában lehetett nevezni, a hármas, vegyes kategória győztese lett a kaposvári.

– A kritérium az volt, hogy egyedül művelje kertjét, emellett pedig madárbarátnak kellett lennie és komposztálni az elszáradt növényeket – mondta el Herczeg Attila, a Kaposvári Városgondnokság vezetője a kategóriáról. Horváth Zoltán Andrásné szüleitől vette át a Legénysor utcai kertet, amit naponta hat-nyolc órában gondoz. Felnőttként kezdett el kertészkedni, terményeit barátainak is szívesen osztogatja, de sokat főz is belőle. Fagyasztója is tele van zöldségekkel és a spájzpolcokon már rendben sorakoznak az idén eltett finomságok.

– Utánavetettem, és reménykedem a zöldbabban, bízom, hogy lesz kapor, tök és cukkini is – mesélte legutóbbi munkájáról a kaposvári kertbarát, akinek udvarát a termények mellett csodaszép örökzöldek és rózsák színesítik.