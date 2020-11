Katonák fertőtlenítették a kaposfői iskolát

Kaposvári katonák fertőtlenítették szerdán a kaposfői általános iskolát, ahol a koronavírus miatt a héten három napra tanítás nélküli munkanapot rendeltek el. Szerdán az összes pedagógust letesztelték.

Somogy Vegyvédelmi felszerelésbe öltözött katonák vették birtokba délelőtt az iskolát. Az összes tantermet, irodát és szociális helyiséget fertőtlenítették, s a tornateremben is dolgoztak. Több mint 2000 négyzetméternyi területet érintett a munka.

– A kaposfői iskola dolgozói közül nyolcan kapták el a koronavírus fertőzést – mondta Vörös Ottó Gábor, a szennai Fekete László Általános Iskola igazgatója. – Tagintézményünkben három pedagógusnál, egy pedagógus asszisztensnél, egy óraadó pedagógusnál és két takarítónál mutatták ki a Covid-19 fertőzést, illetve egy külsős, szerződéses alkalmazottnál. Egy pedagógust jelenleg kórházban ápolnak.

Az 1-8 osztályos kaposfői iskolának 204 diákja van, három gyermek igazoltan koronavírus fertőzött, ők a körülményekhez képest jól vannak. Az igazgató kiemelte: múlt héten tantermen kívüli digitális oktatásra tértek át. Az átállás zökkenőmentesen zajlott, a tavasszal megszerzett tapasztalatokat jól kamatoztatták. Erre a hétre – hétfőtől szerdáig – három nap tanítás nélküli munkanapot rendeltek el, ez azt jelentette, hogy a gyermekeknek nem kellett az iskolába menniük.

– Tanulóinknak igyekszünk minden segítséget megadni – mondta az igazgató. – Így kollégáim online és telefonon is rendelkezésre állnak. A szülőknek megnyugtató lehet, ha bármilyen diákunk elakad a tanulásban vagy esetleg technikai probléma fordul elő, azonnal segítséget kapnak.

Amíg a katonák fertőtlenítettek, addig 17 pedagógust, s egy pedagógus asszisztenst letesztelték. Mindenkinél negatív volt az eredmény, így az iskolában csütörtöktől visszatérnek a normál tanítási rendre.

Példás összefogás

– Nagy megnyugvás számunkra, hogy a kaposvári katonák alapos munkát végeznek – jegyezte meg Vörös Ottó Gábor. – Nagy területet fertőtlenítették át, s látszott, hogy jól szervezetten zajlott a feladat. Gyorsan intézkedett a megyei kormányhivatal Védelmi Bizottsága, egyeztettünk a járási tiszti főorvossal és hatékonyan segítséget kaptunk a Kaposvár Tankerületi Központtól is. Számunkra most az a legfontosabb feladat, hogy az oktatás a jelenlegi körülmények között zökkenőmentesen tovább folytatódjon. Az eddigi tapasztalatok is megerősítik: a kaposfői pedagógusok összefognak, s minden tőlük telhető megtesznek a gyermekek érdekében.