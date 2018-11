Kávészünetben vagy pihenőn pillant mobiljára a dolgozó

Több felmérés megmutatta már, hogy sokan még elalvás előtt is a mobiljukat nyomkodják. A mobiltelefon-használat pótcselekvéssé vált otthon, vezetés közben és munkahelyen is.

A lapunk által megkérdezettek szerint egyre inkább rugalmasságot követel ez mind a foglalkoztató, mind az alkalmazott részéről.

– Szerintem egy kisebb cégnél rugalmasabban tudják kezelni ezt a kérdést, én például nem tiltom meg az embereimnek, hogy időnként rápillantsanak a mobiljukra munkaidőben – mondta Horgas Zoltán kaposvári tetőfedő vállalkozó. – Kénytelen is engedményt tenni egy cégvezető, ha meg akarja tartani a munkaerőt. Ugyanis könnyen válthat most egy munkás a szakemberhiány miatt, ha valami nem tetszik neki. De szerencsére nem élnek ezzel vissza a dolgozók, családi ügyben amúgy is bármikor telefonálhatnak.

– Tavaly még kevésbé figyeltük, hogy mennyit mobiloznak a dolgozók, az idén viszont már kisebb korlátokat kellett szabnunk – jegyezte meg Zelei László, a Szárszó Étterem vezetője. – Előfordult ugyanis, hogy az internet elterelte a figyelmet a munkáról. Persze, nem tiltottuk el végleg a telefontól az embereket, ha valakit fontos ügyben keresnek, azzal nincs probléma. Kávészünetben is ránézhetnek az internetre a mobiljukon.

A kaposvári Gold Consulting Szociális Szövetkezet varrodájában a varrónők csak a szociális pihenőhelyiségben telefonálhatnak, a műhelyben, biztonsági előírások miatt ez tiltva van – tudtuk meg Falusi Istvánnétól, a varroda vezetőjétől. Ám az internetezést ekkor sem engedik. A hívási lehetőséget viszont fontosnak tartják, hisz javarészt kisgyermekes anyukák dolgoznak a műhelyben, akiket bölcsődéből vagy az óvodából is kereshetnek.