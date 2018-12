Készülnek az ipari parkok Somogyban

Megkezdték a telkek közművesítését az új kaposvári ipari park területén, végéhez közeledik a lábodi fejlesztés is.

Először tavaly tavasszal írtunk Lábod nagyszabású terveiről, most azonban végéhez közeledik az ipartelep fejlesztése. Év végére be is fejezik a munkálatokat, amelyeket a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 119 millió forinttal támogatott.

– A meglévő ipartelepi utat szélesítettük meg – mondta érdeklődésünkre Lassu István, polgármester. – Szükség volt egy új szakasz megépítésére és a közvilágítás korszerűsítésére. Ezen kívül a szennyvíz, ivóvíz, tűzivíz hálózat fejlesztésére és a vízelvezetőket is fel kellett újítani. Jelenleg hat vállalkozás működik a területen, amely egykor a dél-somogyi mezőgazdasági kombinátnak adott helyet. Az önkormányzat a terület későbbi bővítését tervezi, még több vállalkozásnak adnának itt helyet. Addig is a meglévő hat cég mellé már akár jövőre érkezhetnek az újabbak.

Kaposmérőn nem haladnak olyan jól az ipari park kialakításával, mint Lábodon. – Már rég kész kellene lennie – mondta Prukner Gábor, polgármester. – Egy közbeszerzés éppen folyamatban van, de valószínűleg nem lesz sikeres, mert a támogatást két évvel ezelőtt nyertük el, de azóta drágultak az építőanyag árak.

Prukner Gábor szerint emiatt akár 20-30 százalékkal magasabb beruházási költséggel is számolhatnak Kaposmérőn. – Ekkora összeget pedig a somogyi kistelepülések nem tudnak hozzátenni – fogalmazott a polgármester. – Elhibázottnak tartom a pályázati rendszert: az előző sem volt jobb, de ezen is változtatni kellene.

A településvezető szerint az lett volna jó, ha állampapírba tehették volna az elnyert támogatást, mert legalább a kamatok javítottak volna a helyzetükön. Ám így, hogy államkincstári számlára kellett utalni, nem nyertek semmit. Csak az lehet megoldás Kaposmérő számára, ha az állam többletforrást ad, vagy műszaki tartalmat módosítanak.

Előkészítik az ipari park területét

Kaposváron a Keleti Ipari Parkkal szemben, a 610-es számú út mentén kap helyet a 30 hektáros új ipari park. Erre 575 millió forintot költ Kaposvár, s a munkálatok már megkezdődtek. A munkákkal jól haladnak, tudtuk meg Borhi Zsombor alpolgármestertől. Az áram már a területen van, a szennyvíz, gáz még vissza van, s a közúti kapcsolatot is kiépítik. Az alpolgármester elmondta: várhatóan tavaszra végeznek. – Szerencsére érdeklődnek a vállalkozók a telkek iránt – mondta Borhi Zsombor. – Bízunk benne, hogy a jövőben új cégeket köszönthetünk a városban.

