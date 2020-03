Két hét karantén után: többen elhagyhatták a Napfény Hotelt

Az a minimum, hogy nem veszélyeztettük a családtagjainkat és a környezetünket – mondta egy fiatal pár azok közül, akik kedden az elsők között hagyták el a siófoki CE Napfény Hotelben lévő karanténszobájukat.

A CE Napfény Hotel az egyetlen szálloda Magyarországon, amely karanténhotelként működik ezekben a hetekben, és nemcsak szállással, de napi háromszori étkezés biztosításával folyamatosan fogadja azokat, akik külföldi munkahelyekről térnek haza, és elkötelezetten betartják a vesztegzárat. Az első érkezőknek kedden letelt a kéthetes karantén ideje, de folyamatos az utánpótlás, hiszen a hatóságok is a Napfény karitatív szolgáltatását ajánlják a határokon belépőknek. A második turnusban már huszonöt szobát megtöltöttek a hazatérők, tehát a turnus fele már megtelt.

Két hete költöztek be az első lakók a CE Napfény Hotelbe, aminek szobáit a szállodát üzemeltető Tóth Gergely azoknak a külföldről hazatérőknek ajánlott fel, akiknek önkéntes karanténba kellett vonulniuk, de nem akarták a családtagjaikat veszélyeztetni azzal, hogy az esetleg idősebb szülőkhöz mennek haza. Az ingyenes szállás mellett napi háromszori étkezést is biztosítanak a hotel munkatársai azoknak, akiket a szárnyaik alá fogadtak.

– Mi Salzburg környékén dolgoztunk, ami nem számít fertőzött területnek, de fontos, hogy felelősen viselkedjünk – mondta egy siófoki férfi, aki miskolci párjával költözött ki a Napfényből. – A szüleink idősek, hozzájuk nem szerettünk volna menni, ezért megoldást kerestünk arra, hogy a karantén idejét eltölthessük valahol.

A férfi azt is mondta, úgy fogják fel, hogy pihentek két hetet, de azt még nem tudják, hogy mit hoz a jövő. – A főnökünk jelezte, hogy visszavárnak minket, de nem tudjuk mikor alakul úgy, hogy újra munkába állhatunk. Mi szerencsések vagyunk, mert van tartalékunk, de úgy látjuk, hogy ezt a nyarat el kell engednünk – magyarázta a férfi, aki a nevét nem árulta el, csak annyit, hogy optimisták és bizakodóak.

A koronavírus terjedése elleni felelősségteljes viselkedést Siófok is megköszönte az immár hazatérőknek. Nagy Gábor alpolgármester kisebb ajándékkal, egyfajta útravalóval búcsúzott a kiköltözőktől. Az alpolgármestertől megtudtuk, hogy a Galerius Vendégházban is laknak már a külföldi munkából visszatért siófokiak, és bár az ottani házirend szerint a karanténba kényszerülők önellátók, emellett a helyiek jótékony tenni akarásában nekik is részük van.

– Hat vendég ment el most tőlünk – mondta érdeklődésünkre Tóth Gergely, a CE Napfény Hotel üzemeltetője. – A második turnusban már huszonöt szobát megtöltöttek, tehát a turnus fele már feltelt. Folyamatos az érdeklődés a szolgáltatás iránt, az ország teljes területéről jelentkeznek leendő vendégek. Mindenkit fogadnak, hiszen mint azt a siófoki vállalkozó lapunknak elmondta: erkölcsi kötelességének érzi, hogy segítsen azokon, akiknek csak ez a megoldás van.