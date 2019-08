Két úton gyorsítanánk fel Zala és Baranya irányába

Egy éven belül fellélegezhetnek a Balatonszentgyörgyön élők, jövő nyárra ugyanis elkészül a település és az M7-es autópálya Holládi csomópontja közötti M76-os gyorsforgalmi út. A beruházásra évtizedek óta várnak a balatonszentgyörgyiek.

Megállás nélkül dolgoznak az útépítők a Balaton-parti településen. Az elkerülő út egyik legnagyobb beruházása az a felüljáró, melynek építéséhez összesen 229 gerendát használnak fel a szakemberek. A felüljáró a 7501-es jelzésű út, a Budapest–Nagykanizsa és Balatonszentgyörgy–Tapolca–Ukk vasútvonalak, a 76-os számú főút és a kerékpárút felett vezet át.

– Egy régóta dédelgetett álmunk válhat valóra – fogalmazott Farkas László Nándor, Balatonszentgyörgy polgármestere. – Az elmúlt évtizedekben jelentősen megnövekedett a forgalom településünkön, ugyanis az M7-es autópálya és Keszthely közötti autósforgalom Balatonszentgyörgy fő utcáján halad át. Pontos adataink nincsenek, de naponta körülbelül 250–300 teherautó és kamion közlekedik erre. Ez rossz hatással van az emberek életminőségére, mert nem tudtak nyugodtan pihenni, a házak állaga pedig romlik. Nagyon örülünk az elkerülő útnak, mert a jelenlegi forgalomnak a jelentős része erre terelődik.

– Gyorsabban elérjük majd Zalaegerszeget is – folytatta a polgármester. – Erre azonban még várnunk kell, mert a beruházás első üteme a holládi csomóponttól Balatonszentgyörgyig jövő nyárra készülhet el, a második fele, ami a felsőpáhoki körforgalomig megy, az 2021 végére fejeződhet be. Több mint ötven kilométer távolságra van tőlünk a zalai megyeszékhely, ezt mintegy ötven perc alatt lehet megtenni autóval. Ha teljesen elkészül a gyorsforgalmi út, akkor nagyjából fél órán belül elérhető lesz Zalaegerszeg. Munkahelyek szempontjából ez mindenképpen fontos lesz az itt élőknek.

Hasonló beruházásnak Darányban is örülnének.

A dél-somogyi településen ugyanis percenként több kamion is keresztülhalad, ami sok bosszúságot okoz a helyiek. Villányi László, Darány polgármestere elmondta: a Pécs és Barcs közötti útszakasz tervei már készen vannak és a környezetvédelmi engedélyt is megkapták. A település vezetője hozzátette: ha elkészül az út, annak mindenképpen gazdaságélénkítő hatása lehet és különböző fejlesztések is megvalósulhatnak, a darányiak gyorsabban juthatnak el Pécsre.

Folyamatosan dolgoznak a gépek, az R67-es út háromnegyede elkészült

Jól halad az R67-es gyorsút építése Kaposfüred és Látrány között. A több mint harminchárom kilométeres szakaszon három külön szintű csomópont, ugyanennyi kétsávos turbó körforgalom, négy külön szintű átvezetés, valamint huszonegy műtárgy (aluljáró, felüljáró és vadátjáró) is épül. A jelenlegi 67-es főút forgalma Somogybabod és Vadépuszta között a 6714-es jelű összekötő úton, illetve több szakaszon, mintegy tizenhét kilométer hosszan, az újonnan elkészült gyorsút jobb oldali szakaszán halad. Az R67-es gyorsútnak már hetvenöt százaléka készen van.