Kicsalta az eltörölt idősáv a kaposváriakat a Nagypiacra

A friss kapor illata lengte be a piaccsarnokot péntek reggel, ahol maszkot viselő vásárlók válogattak önfeledten a kovászolni való uborkák között.

Nem lehetett panasza a kínálatra, hiszen mindenből akadt egy kicsi. Az ilyenkor kötelező fogás, a lecsó alapanyagait is beszerezhettük a Kaposvári Nagypiacon. A magyar termesztésű csemege kukorica is ott kandikált a kereskedőknél, s legnagyobb örömünkre sárgabarackot is találtunk. A jól megtermett kajszik ugyan nem voltak makulátlanok, de bizonyosan magyar vidéken termettek: Tolnában. A szezon másik kedvence a málna is vásárlásra hívott, ahogy a dinnye láttán is majdnem a tárcánkért nyúltunk.

Egymás mellett csillogott vöröslő szemeivel a magyar meggy és cseresznye, igaz mélyen a zsebünkbe kellett nyúlni, ha bele szerettünk volna kóstolni a nyár ízeibe. S még annál is hajmeresztőbb volt az alma ára, amelyet a „sógorok” szüreteltek.

Maradtunk inkább a kadarkúti burgonyánál, amire ezúttal sem volt panasz.

– Viszik, de nincs az a nagy roham – mondta Horeczki László, kadarkúti termelő. Aki azt is elárulta érdeklődésünkre, hogy érezhetően felszabadultak a vevők az idősávok eltörlése okán. A húsos pultoknál nem is láttuk a másfél méter távolságot a disznóságokra ácsingózó vevők között. Az üzletek között barangolva friss tojáshoz juthattunk miközben majdnem eltérített a reform étkezéstől a sercegő pecsenye összehasonlíthatatlan illata. Piaci körutunk végén mégis inkább az őstermelők által kínált cukkini mellett tettük le voksunkat, s a még pislákoló napfény a csarnokból kilépve emlékeztetett: csak a maszk maradt, a korlátozások mentek.