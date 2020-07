Jó példa volt a járvány: összefogással bármire képesek vagyunk

A koronavírus-járvány első szakaszának végéhez közeledve elmondhatjuk, hogy az időben meghozott intézkedéseknek és az állampolgárok szabálykövető magatartásának köszönhetően eredményes védekezési időszakot tudhatunk magunk mögött Magyarországon – mondta dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott.

A Somogy Megyei Kormányhivatal vezetője elmondta: az elmúlt három hónap az egész ország számára különlegesen nagy kihívást jelentett. Kétségkívül az egészségügyi szervezetre rótta a legnagyobb feladatot, azonban az államapparátus munkájáról sem szabad megfeledkezni, hiszen a kormány és az operatív törzs döntéseinek végrehajtásában a kormányhivatalok munkatársaira is kiemelt szerep hárult, elismerés illeti őket a helytállásukért, kitartásukért.

– A veszélyhelyzet ideje alatt – a működésből adódóan – nyilvánvalóan minden szervezeti egységre más-más feladat hárult. Mik voltak ezek?

– A megyei védekezést és az intézkedések helyi szintű végrehajtását a Megyei Védelmi Bizottság koordinálta. Ez a szervezet minden megyében a kormánymegbízott vezetésével működik. A veszélyhelyzet március 11-ei kihirdetését követően a sikeres védekezés helyi szintű megszervezése érdekében az érintett társhatóságok vezetőivel rendszeres üléseket tartottunk. Büszkén mondhatom, e téren is nagyon jók a tapasztalatok: valamennyi, a védekezésben résztvevő szervezettel zavartalan és gördülékeny volt az együttműködés Somogy megyében. A védelmi bizottság segítségével osztottuk ki az operatív törzs által biztosított védőfelszereléseket is a szociális otthonok és a háziorvosok számára, az érettségi időszaka alatt pedig az intézményfenntartók részére biztosítottuk a vizsgák biztonságos megtartása érdekében szükséges maszkokat, kesztyűket és fertőtlenítőszereket. A különleges körülmények között a szokásosnál nagyobb feladatot jelentett a tavaszi érettségi vizsgák megszervezése is, amelyeket zökkenőmentesen bonyolítottunk le. A népegészségügyi szakterület munkatársaira hárult talán a legnagyobb teher a veszélyhelyzet idején. Elvégezték az idősotthonokban végrehajtott fertőtlenítések előzetes igényfelmérését, a fertőzöttek kontaktkutatását, a bentlakásos idősellátást végző szociális intézmények ellenőrzését, közreműködtek az egészségügyi alapellátás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésében, meghozták a házi karanténban tartózkodásra kötelező határozatokat.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem kollégáim derekas helytállását ebben a nehéz időszakban. A megnövekedett feladatok terhe alatt sem inogtak meg, és ismét bizonyították rátermettségüket, hivatástudatukat.

– Mit gondol, melyik szervezeti egységnél volt a legjobban érezhető a járvány hatása az ügyfelek részéről?

– Természetesen az elmúlt időszakban sem állt le a munka, így az ügyfélfogadás is folyamatos volt, de a személyes találkozások számát az ügyintézések során is csökkentenünk kellett az elmúlt három hónapban. Habár az elektronikus ügyintézési lehetőség bevezetésével már korábban csökkent a találkozások száma, sokan még mindig a személyes megjelenést részesítik előnyben, azonban ők is elfogadták, hogy saját egészségük védelmének érdekében nem vehették igénybe ezt az ügyintézési formát. Ezáltal – a veszélyhelyzet ideje alatt – a legnagyobb forgalmat lebonyolító kormányablakokban is csak előzetes időpontfoglalással, és kizárólag halaszthatatlan ügyek elintézése céljából lehetett érkezni.

– Most, a veszélyhelyzet megszűnésével visszaállt a régi rend?

– A korlátozások enyhítésével ma már ismét – előzetes időpontfoglalás nélkül – személyesen is felkereshetők a kormányablakok, de ezután is azt javasoljuk, aki teheti – a gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés céljából –, elektronikusan nyújtsa be a kérelmét. Emellett kérjük, lehetőség szerint – a sorban állás elkerülése érdekében – továbbra is előzetes időpontfoglalást követően keressék fel a kormányablakokat.

– A veszélyhelyzet lejártával milyen feladatai vannak a kormányhivatalnak, hogyan tudják támogatni az ország gazdasági növekedését?

– A kormányzat szándéka, hogy annyi munkahelyet hozzon létre, amennyi a járvány miatt megszűnt, és három hónapon belül a lehetőségekhez képest mindenki visszataláljon a munka világába. Ennek érdekében a kormány gazdaságvédelmi akciótervet dolgozott ki, amely keretében többféle munkahelyvédelmi támogatást is bevezetett. Ilyen például a munkahelyteremtő támogatás, amelynek célja, hogy a támogatásra szoruló munkaadók megtarthassák dolgozóikat és új munkahelyeket teremthessenek. A kérelmek 2020. május 18-tól a foglalkoztatást megelőzően nyújthatók be, a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz. További – szintén a kormányhivatalnál igényelhető – támogatás a rövidített foglalkoztatási formákhoz járó állami bértámogatás, amelynek többféle konstrukciója is van.

– Hogyan összegezné az elmúlt három hónapot?

– A veszélyhelyzet alatt ismét bebizonyítottuk, ha összefogunk, bármire képesek vagyunk. Véleményem szerint nem hátra kell néznünk, ahhoz ugyanis, hogy kihozzuk a jelenlegi helyzetből a legjobbat, az előttünk álló feladatokra kell összpontosítanunk. Első és legfontosabb lépésként a gazdasági növekedés támogatására és egy esetlegesen bekövetkező újabb hullámra való felkészülésre szükséges koncentrálnunk. A veszélyhelyzet lejárta után is arra kell törekednünk, hogy a személyes találkozások számát csökkentsük. Gondolok itt többek között az elektronikus ügyintézés még szélesebb körű kiterjesztésére. Ezt a célt szolgálja például az ellenőrzött bejelentések intézményének bevezetése is, amely szerint hatósági engedélyezés helyett bejelentéssel is végezhető lesz a legtöbb tevékenység, ezáltal is csökkentve az ügyintéző-ügyfél találkozások számát, valamint a vállalkozások adminisztrációs terheit. A bürokráciacsökkentő intézkedésnek köszönhetően, akár a bejelentéstől számított kilencedik naptól, szabadon elkezdhető lesz a kívánt tevékenység, amelyet – bizonyos kivételektől eltekintve – elég elektronikus úton (ügyfélkapu, online űrlap segítségével vagy e-mailben) bejelenteni. A rendeletnek köszönhetően így sok más ügy mellett például az üzletek működésének vagy egy építmény használatba vételének engedélyezése is lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá válhat. Az elektronikus ügyintézés részleteiről és az így intézhető ügyekről a www.magyarorszag.hu oldalon tájékozódhatnak bővebben az ügyfelek.

Nem kell aggódni, ha lejárt a személyi, a forgalmi, még fél évig érvényesek

A 2020. június 16-án elfogadott, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvény szerint a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napon belül (2020. március 11. és július 3. között) lejáró hivatalos okmányok – ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét is – a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig (2020. december 15-ig) érvényesek maradnak. Továbbá az elkészült okmányokat a veszélyhelyzetet követően, az egészségügyi válsághelyzetben is postai úton – az ügyfél által megadott levelezési címére –, hivatalos iratként kézbesítik. Mindemellett az új vezetői engedély kézhezvételéig, de legfeljebb 30 napig, a vezetői engedély kiállítására irányuló adatlappal is lehet Magyarország területén járművet vezetni. Ezáltal az ügyfél már az ügyintézés alkalmával leadhatja lejárt okmányát, nem szükséges ismételten felkeresni a kormányablakot. Emellett számos, építési tevékenységgel kapcsolatos adminisztratív enyhítést is rögzít a rendelkezés, ezzel is segítve a szektor résztvevői, így az építőipari beruházók, építési vállalkozások számára az újraindulást, meglévő munkavállalóik megtartását és új munkahelyek teremtését. Azok az elvi építési keretengedélyek, valamint végleges építési, telepítési vagy bontási engedélyek, amelyeknek hatálya a veszélyhelyzet kihirdetésének és a veszélyhelyzet megszűnésének napja között járt le, automatikusan meghosszabbodnak a veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított egy évvel (2021. június 18-ig). Azok az engedélyek, amelynek hatálya a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő 180 napon belül jár le, az engedély hatályának lejártától számított egy évvel hosszabbodnak meg.