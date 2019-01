Királylány és varázsló is farsangolt a zeneiskolában

A királylány, a vasorrú bába és Zorro mellett csontváz és cowboy is feltűnt pénteken délután a Liszt Ferenc Zeneiskolában: a farsang alkalmából jelmezbe bújtak a diákok, akik a mókás feladatok megoldásában is megcsillogtatták tudásukat.

– Vigyázz, nehogy összeomoljon torony – figyelmeztette versenyzőtársát egy kislány. Miközben az indulók hurkapálca segítségével egymás tetejére rakták a cukrot, eközben már a következő fordulóra készült a mezőny. Nagyné Soltra Mónika, a zeneiskola vezető-helyettese azt mondta: ezúttal is igyekeztek minél színesebb programot szervezni a fiataloknak. Több pedagógus kapcsolódott a rendezvény előkészítésébe és lebonyolításába, a diáknappal egybekötött farsangot már a ’90-es évek közepe óta minden télen megtartják.

– A csapatverseny kiváló alkalmat teremt a közösségépítésre is – hangsúlyozta Szekrényesy Béla diákönkormányzatot segítő tanár. – A gyerekek évről évre nagyon készülnek az összejövetelre, s különösen a jelmezes felvonulásra. Öröm látni, hogy növendékeinek ilyen jól érzik magukat.

Hercegkisasszony, Zorro, kandúr, cowboy és varázsló is feltűnt a mezőnyben, a fantáziadús jelmezek szemlátomást arról tanúskodtak: a gyerekek és szüleik várták a mulatságot. Melyet szellemi vetélkedő is színesítette, a gyerekek két kategóriában – alsó és felső tagozat – mérték össze tudásukat. Ki iskolánk névadója, s mennyi lába van a hangversenyzongorának: ilyen és hasonló kérdéseket kaptak a versenyzők, s néhány beugratós feladvány is akadt. Műanyagevőeszköz válogatás konyhakesztyűben, színes lapok pakolása bekötött szemmel: ez is szerepelt a programban, ám a résztvevők már kora délután nagyon készültek a jelmezversenyre, ahol torta járt a győztesnek.