Kistányéron a nagyvilág hatása

Nincs olyan somogyi menza, amely ne emelt volna árat az elmúlt hetekben.

Az alapanyag, főként a hús és a zöldségek drágulása miatt átlagosan 8–10 százalékkal növelték a szolgáltatás díját, ennek ellenére nem csökkent a forgalmuk, főként a vidéki menzáké.

Hamar kiürültek a tányérok a somogyjádi iskola konyháján kedden délben. Rántott hal volt az ebéd rizzsel és tartármártással. Naponta 450 emberre főznek itt. – Február elsejétől hét százalékkal emeltünk az étkezési díjon, már nem tudtuk az alapanyagok drágulását lenyelni – mondta el Pánger Tímea, a Somogyjádi Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezetője. Hozzátette: leginkább a húsáruk és a zöldségek drágulását érezték meg ők is, de a kötelező minimálbér-emelés is nagyobb terhet rótt a szolgáltatóra. – Szerencsére senki sem mondta vissza az ebédet, még így is olcsóbbak vagyunk, mintha otthon kellene megfőzni és minden alapanyagot megvenni – mondta Pánger Tímea.

Gulyásleves, túrós derelye és alma volt az ebéd a buzsáki térségi konyhán kedden. Több mint hétszáz adag készült belőle. Minden nap 136 óvodásra, 270 iskolásra és 300 felnőttre főznek. – 565 forintról 665 forintra emeltük a menü árát, mert harminc százalékkal megdrágult a sertéshús és a zöldségek is jóval többe kerülnek – mondta el Takács Itala élelmezésvezető. A drágulás ellenére náluk sem mondták vissza a rendeléseket.

Kaposváron a bölcsődei, az óvodai, az iskolai és a szociális étkeztetés tekintetében 4 százalékos áremelést hagyott jóvá a közgyűlés a napokban a szolgáltatónak. A Szakácstündér Kft. nyolc százalékos emelést kezdeményezett a megnövekedett bérköltségeikre hivatkozva. A Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság tájékoztatása szerint a megyeszékhelyen 4000 gyerekre főznek.

Mikróban melegítik a hazait

Több iskolában mikrohullámú sütő is rendelkezésre áll, amelyben az otthonról hozott ebédet megmelegíthetik a gyerekek. Van olyan általános iskolás osztály, amelyiknek saját mikrója van erre a célra; a szülők adták össze az árát. 2003 óta egyébként több mint duplájára nőtt az iskolai ebéd térítési díja. Míg korábban alig 200 forint volt egy adag iskolai ebéd országos fogyasztói átlagára, 2019-ben a 400 forintot is meghaladta az összeg.