Az üzlet biztonsági őre, vagy alkalmazottja elkérheti a személyit

Eltérően fogadták a somogyi kereskedők annak a hírét, hogy a hétvégén egy pékséget bezártak a hatóságok Nagyatádon, miután a védett idősávban egy 60 éves vevőt is kiszolgáltak. A szabályok betartását senki sem kérdőjelezi meg, de sokan gondolják azt, hogy ezzel nehéz helyzetbe kerültek a boltosok a vevőknek.

Ahogyan arról beszámoltunk, a nagyatádi pékségben délelőtt tíz óra után kiszolgáltak egy maszkos vásárlót, aki később egy rendőrrel tért vissza. Ekkor derült ki, hogy a vevő még nem töltötte be a 65. életévét, csak a hatodik X-et. Leutrim Cena, a pékség albán tulajdonosa lapunknak elmondta: a bolt bejáratánál a rendelet értelmében feltüntették, hogy mikor melyik korosztály léphet be. A védőmaszk mellett a hidegben sapkát is hordanak a vevők, kevés látszik az arcukból, s bár a törzsvendégeiket felismerik, de még róluk sem tudják, hogy hány évesek. A korukról nem tudnak meggyőződni, mert a személyi irataikat nem kérhetik el.

A törvény betartásának nagy része az állampolgári felelősségen múlik, állítja Hatta József, a Kapos Coop Zrt. kereskedelmi igazgatója, aki szerint egy vidéki kisboltban az ismerős vevők életkorát nagyjából meg lehet határozni. Ha egy fiatal lép be, rögtön lerí róla, hogy nem töltötte be a nyugdíjkorhatárt, de aki csak megközelíti a 65-öt, arról nem könnyű megállapítani, hogy mennyi idős pontosan.

– A rendeletet azzal kellett volna kiegészíteni, hogy ne csak bemondásra közölje a vevő az életkorát, hanem egy igazolványt mutasson fel, ha ez szükséges – mondta Hatta József. – Ezt jó lenne pontosítani, mert nincs megszabva, hogyan igazolja magát, aki igénybe veszi a védett idősávot. A kereskedő nem hatóság, nem kérheti az iratokat.

Az Operatív Törzs szerdai tájékoztatóján Kiss Róbert alezredes elmondta: a személy- és vagyonőr az üzlet tulajdonosának felhatalmazása alapján végzi az üzlet rendszabályainak betartására vonatkozó tevékenységét. Valamilyen eszközzel neki be kell tartatni az idősek védett idősávjára vonatkozó rendelkezéseket. Az alezredes válaszában elhangzott: a biztonsági őt, vagy az üzlet alkalmazottja az életkor meghatározásának céljából elkérheti a vevő személyi igazolványát, és megtagadhatja a kiszolgálást, amennyiben ezt a vevő megtagadja.

Az erről szóló teljes nyilatkozat az alábbi videóban hallható 26:10-től:

Az operatív törzs sajtótájékoztatója (2020. december 2.) Posted by Magyarország Kormánya on Wednesday, December 2, 2020

– Nehéz betartani a szabályokat. Sok vevő méltatlankodva fogadja, és ez a vevőknek és a kereskedőknek egyaránt kellemetlen – osztotta meg a tapasztalatait Stikl Gábor, aki élelmiszerboltot üzemeltet Kaposváron. – Visszás helyzet, hogy mi szolgáltatást nyújtunk, és mégis el kell küldenünk egyeseket. Vannak, akik ezt nem is értik meg.

A somogyi pékek fokozottan ügyelnek arra, hogy betartsák a szabályokat, bár néha valóban nehéz megállapítani a vásárlók életkorát a kinézetük alapján, felelte érdeklődésünkre Ojtó Lajos kaposvári vállalkozó.

– Gazdasági szempontból sem kedvező a vállalkozásoknak a kijelölt idősáv, de mivel ez a törvény, kötelessége mindenkinek betartani, emelte ki a nagybajomi Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke, aki Nagyatádon szigorúbb ellen­őrzéseket tapasztalt az utóbbi időszakban, és ez alól az ő üzletük sem volt kivétel. A hétvégi nagyatádi intézkedésről csak annyit tudni, hogy a rendőrök állampolgári bejelentés alapján mentek a helyszínre és azután intézkedtek.

A boltosok szerint a figyelmeztetés is elég lenne

Ha hasonló esetben egy kis boltról van szó, ahol kevés ember fordul meg, akkor túl szigorúnak tartja a 60 napos bezárás büntetését Kertész Rezső, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) megyei társelnöke. Véleménye szerint akár egy figyelmeztetéssel is le lehetne zárni egy ilyen ügyet, ezért megfontoltságra kéri a hatóságokat, ugyanis egy kis üzlet számára már egy egyhetes bezárás is komoly egzisztenciális problémát okozhat a mai nehéz helyzetben. Vámos György, a Kereskedelmi Szövetség országos főtitkára egyedi eseteket nem minősít, csak a körülmények ismeretében. Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy a jogszabályok szerint mind a maszkviseletet, mind a 19 órás zárási időpontot, mind pedig a 65 év felettiek kiszolgálásának idősávját a rendőrség ellenőrizheti.