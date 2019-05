Komolyan veszik a tanulók gyakorlati képzését

Garancia a magas szintű tudás elsajátítására: a több mint 50 éves Kaposvári Villamossági Gyár kiemelten foglalkozik a tanulók gyakorlati képzésével.

A gépi forgácsolók, szerszámkészítők és a géplakatosokon kívül gépgyártás-technológus technikusokat is várnak, a nagy múltú ipari társaságnál modern körülmények között sajátítják el a szakma alapjait a fiatalok, akik számos juttatásban részesülnek. Jókora előnyt jelenthet az is, hogy tapasztalatot szereznek a nagyvállalati környezetben, s az így szerzett ismereteket később kamatoztathatják. Szakmai és nyári gyakorlatra egyaránt öt szakmában jelentkezhetnek, szakterületenként 10, egyes szakmákban már 15 fő foglalkoztatására van lehetőség a KVGY-nél.

– Oktatott szakmáink a gépi forgácsoló, a szerszámkészítő, a géplakatos, a villanyszerelő, illetve a gépgyártás-technológus technikus – tájékoztatott dr. Sebestyén Mónika, a KVGY HR-vezetője. – Vállalatunk villamos szerelési cikkek, készülékek és berendezések gyártásával foglalkozik. Alkalmazottaink létszáma 370 fő, bevételünk meghaladja a hatmilliárd forintot. Kiemelt jelentőséggel kezeljük a tanulóképzést, jelenleg 26 tanulónk van, saját tanműhellyel rendelkezünk. Mester képzettségű oktatóink és főiskolai végzettségű üzemvezetők is dolgoznak nálunk: a többéves gyakorlati tapasztalatuk garantálják az oktatás magas színvonalát. A Kaposvári Villamossági Gyár tanműhelyében megtalálható az összes olyan eszköz, berendezés, amely a felsorolt szakmák oktatásához szükséges. Sebestyén Mónika kiemelte: a tanulókat bevonják a termelő tevékenységbe is, a szerszámüzemben az üzemfenntartáson valamint a forgácsoló és lakatos üzemben egyaránt képzik őket. Cégük magasan képzett és komoly szakmai tapasztalattal rendelkező tanműhelyvezetővel, üzemvezetőkkel, s megfelelően képzett szakmunkásokkal és mesterekkel rendelkezik, s olyan üzemrészekkel, ahol a tanulók elsajátíthatják a megfelelő ismereteket. Így tanulmányaik befejezésével sikeres vizsgát tehetnek.

– A tanulók gyárunkban ízelítőt kapnak egy nagyvállalat működéséről, a munkavégzés körülményeiről, szabályairól, s a cég által támasztott elvárásokról is – tette hozzá. – Emellett gyakorlati tapasztalatot szereznek a munkahelyi fegyelemről, a viselkedés alapszabályairól: ezek egy szervezett nagyvállalati környezetben elmaradhatatlan elemek a szakmunkássá válás folyamatában. A nyári gyakorlatot az iskolai tanév utáni négy hétben szervezik.

Sebestyén Mónika rámutatott: tanulóik minden juttatást megkapnak, ami a jogszabály szerint jár. Az anyagi juttatáson kívül étkezési térítést, útiköltség-térítést, munkaruhát, munkavédelmi cipőt, s minden olyan munkavédelmi eszközt, ami elengedhetetlen a balesetmentes munkavégzéshez. A tanulmányi eredmények alapján emelik az ösztöndíjakat, s az is lényeges: a képzési rend és a házirend garantálja a képzési folyamat szabályozottságát.

– Nem titkolt szándékunk, hogy a tanulók közül cégünk számára biztosítsuk a szakmai utánpótlást. Gyakran előfordul, hogy cégünk a szakmai gyakorlat végén akár állást is ajánl a levizsgázott tanulónak. Felelősségteljes gondolkodás, biztos információkra alapozott döntés: a pályaválasztás előtt tanácsos alaposan tájékozódni. A kaposvári gépész szakközépiskolában öt érintett szakma osztályában toborzó akciót tart rövidesen a Kaposvári Villamossági Gyár munkatársa, s ezen kívül egy vállalati nyílt napot is szervez. Erre a diákokat és a szülőket egyaránt várják, a program keretében megtekinthetik a tanműhelyt is.

Aki tanulószerződéses tanuló kíván lenni a Kaposvári Villamossági Gyárnál, jelentkezzen a 06-82/508-251-es számon dr. Sebestyén Mónika HR-vezetőnél vagy a allas@kvgy.hu e-mail-címen. Részletes információkat találnak még az érdeklődők www.kvgy.hu weboldalon is.