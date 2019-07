Koncert, tűzijáték és szabadtéri bál a Kiskorpádi családi napon

Nagy sikert aratott a hétvégi családi nap Kiskorpádon, egymást váltogatták a tartalmas és szórakoztató programok. Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke és Szászfalvi László országgyűlési képviselő is részt vett a találkozón, Epstein Ferenc, Kiskorpád polgármestere és Orbán Balázs alpolgármester a horvátországi testvértelepülés, Velika Pisanica küldöttségét is fogadták.

Sport, szórakozás és közösségerősítő vetélkedők: a hétvégi családi napon valamennyi korosztály megtalálhatta a számára legvonzóbb programot. Fut a falu címmel bemelegítésként kocogni hívták a kiskorpádiakat, s bár már reggel meleg volt, a 30 fős mezőny derekasan helytállt. A legfiatalabb induló egyébként alig hét éves volt, a legidősebb 61 esztendős.

S alighogy célba ért a csapat, újabb versenyszámban, ezúttal a főzésben bizonyíthatták kreativitásukat az indulók: kilenc csapat ragadott fakanalat, s az önkormányzat biztosította a vadhúst és a tüzifát. Finomabbnál finomabb ételek rotyogtak, a zsűrinek nem volt könnyű feladata, végül Merkei Anna végzett az élen, a Loacker Kft. csapata második helyen fejezte be a megméretést, s a horvát testvértelepülés, Velika Pisanica küldöttsége harmadik lett.

– A hagyományőrzés ezen a téren is lényeges, hosszú évek óta minden esztendőben megtartjuk a családi napunkat, s az idén is nagyon készültünk – emelte ki Epstein Ferenc, Kiskorpád polgármestere. – Szórakoztató, a közös kikapcsolódást szolgáló kellemes napot kívántunk szervezni. Örülünk, hogy reggel óta ennyien eljöttek a rendezvényre, s napközben újabb családok kapcsolódtak a programba.

Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke méltatta a kiskorpádiak összetartó közösségét, s a község további fejlődését célzó programokat. Az elnök ajándékot is hozott: a SomFalu-2019 pályázat keretében 150 ezer forintot kapott fellépő ruhákra az énekkar. Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: önmagában nem a házak és intézmények tesznek élővé egy falut, hanem az emberek, a kisebb, nagyobb közösségek. Kiskorpád beruházásainak hozadéka hosszú távon is mérhető.

– Hangulat, élmény és a közös éneklés öröme: a zene számunkra jelenti – hangsúlyozta Kispálné Kósa Katalin, a megalakulásának tizedik évfordulóját idén ünneplő kiskorpádi énekkar vezetője. – Széles a repertoárunk: az operettek és a népdalokon kívül örökzöld slágert és retro számokat is előadunk. Rendszeresen fellépünk a helyi rendezvényeken, csapatunk pillanatok alatt jó hangulatot teremt.

Zalatnay Sarolta, Koncz Zsuzsa és Kovács Kati slágereket is előadott az énekkar, s ha már zene és tánc, Kozma Orsi, a Nita Dance Club valamint Sharon és Lina hip-hop produkcióját is megtapsolhatta a közönség.

A házigazdák nagy figyelmet fordítottak az apróságokra: az aszfaltrajverseny és az arcfestés után a gyerekek újabb és újabb ördög és körhinta menetre ülhettek, s a vezetni vágyók elektromos kisautókon bizonyíthatták ügyességüket. A meglepetés ezzel még korántsem ért véget, repülőből délután cukorkát szórtak. Diviánszkiné Tamás Zsuzsanna családjával érkezett a rendezvényre: a két éves Fannit és a négy hónapos Mátét is elhozták.

– A kislányomnak nagyon tetszett a panda sarok és a körhinta is, ezt soha nem unná meg – mosolyodott el a fiatal édesanya. – Úgy érzem, hogy rajtunk kívül a többi kiskorpádi család is remekül szórakozott.

Tűzijáték és a Schanzon együttes vasárnap hajnalig tartó szabadtéri bálja zárta a kiskorpádi családi napot.

Folyamatosak a fejlesztések a településen

– A lakosság mindennapjait közvetlenül befolyásolják azok az építkezések, amelyeket elindítunk – mondta Epstein Ferenc kiskorpádi polgármester. Hozzátette: a mintegy 150 millió forint értékű szennyvíz-beruházási program keretében egyedi szennyvíztisztó-berendezéseket alakítanak ki. A júliusban kezdődő projekt csaknem 100 ingatlan érint, s várhatóan 2020-ben be is fejeződhet a beruházás.

A Jákó-Kiskorpád közötti földes utat is korszerűsítik, a szakasz szórt kő alapot kap. S már megkezdték a térfigyelő kamerarendszer kiépítésének előkészítését is: tervek szerint nyolc berendezést helyeznek első körben üzembe, a fejlesztés forrásigénye várhatóan ötmillió forint. Epstein Ferenc hangsúlyozta: Kiskorpádon jó a közbiztonság, a kamerákat elsősorban a nagy átmenő forgalom indokolja. A Vörösmarty és a Petőfi utcában is több ponton terveznek kamerát elhelyezni.„