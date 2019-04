Könyvbemutató pánsíp hangjaira

Az Erdélyi Kör meghívásának eleget téve érkezett Nagyatádra Frigyesy Ágnes író, újságíró – fotóriporter, a Magyar Ezüst Érdemkereszt tulajdonosa, hogy bemutassa „Az úr csodásan működik – Erdélyi nagy Tanúságtevők” című könyvét – mondta Orbán Csaba a nagyatádi kör elnöke.

Mivel az írónő a fővárosi Székely Kört vezeti, ezáltal ismerte meg munkásságát és hívta meg egy nagyatádi könyvbemutatóra.

Frigyesy Ágnes elmondta, hogy könyvében szeretett volna méltó emléket állítani azon erdélyi papok számára, akik a Causescu – rezsim idején is nyíltan vállalták magyarságukat. Ferenc Béla Ervin atya tizenhárom évet ült börtönben (kétszer halálra is ítélték, de életben hagyták). Vagy így volt Bíró Antal János atya és Tőkés László édesapja, Tőkés István református teológus is. A könyvbemutatón részleteket olvasott fel a könyvből Kovács Géza és Gresa Lívia. A zenei aláfestést pedig Kegye János pánsípművész végezte el, aki a klasszikusoktól a magyar slágerekig adott zenei élményt a résztvevőknek. Azt est végén az írónő dedikálta könyveit.