Kopa János, a forradalmasító forradalmár

Az idén Kopa János kapta a Szabadságért Kaposvár Emlékérmet, az október 23-i gálaesten. A professzor orvostan-hallgatóként 1956-ban tevékenyen részt vállalt a forradalmi eseményekben.

De Kopa János orvosi pályafutása is irigylésre méltó eredményeket hozott, fiatalon a diploma után 10 évvel főorvos lett a kaposvári kórházban. – Örömmel vállalt kihívás volt, mert amikor engem megkértek, hogy pályázzam meg az ideg-elmeosztály vezetői állást, akkor már tudtam: az idegsebészetet is csinálnom kell – mondta Kopa János. – Én csak mosolyogtam magamban ezen, mert én addigra már eljegyeztem magam az idegsebészettel, úgyhogy másképp nem is vállaltam volna. Utólag derült csak ki, hogy külön egészségügyi miniszteri engedély kellett a kinevezésemhez, mert még fiatal voltam.

Ahogy kinevezték el is kezdett műteni Kaposváron, s ezzel kezdetét vette egy küzdelmes harc az önálló idegsebészeti osztályért. – Még aznap egy gerincsérültet hoztak – idézte fel a professzor. – És mivel saját műtőnk nem volt, Bodosi professzor adott helyet az ő műtőjében.

A szakmai mellett kezdettől fogva nagyon komoly tudományos munkát is végeztek a Kopa János vezette osztályon, s szép eredményeket értek el. – Megcsináltuk az idegsebészetet úgy, hogy önálló idegsebészeti osztály is lett, önálló lett a pszichiátria, az agyérbetegségek osztálya, intenzív osztállyal és posztoperatív osztállyal – sorolta az elért eredményeket Kopa János. – Csináltunk patológiai laboratóriumot és múzeumot és orvosokat is képeztünk.

Nem egyetemi intézetből idegsebész szakorvos Magyarországon először Kaposvárról került ki, tette hozzá. – Ez a tudományos munka odáig elvezetett, hogy erről az osztályról négy megyei kórházi osztályvezető főorvos került ki – emelte ki. – Azt hiszem ez még egy egyetemi klinikának is becsületére válna, jegyezte meg a kaposvári idegsebész professzor.

Új műtéti eljárásokat honosított meg, az általa vezetett osztályon dolgozó orvosok több, mint 400 tudományos előadást tartottak, ebből sokat külföldön. Megismertették Kaposvár és a kórház nevét mind az öt világrészen és Európában. Több, mint 200 közlemény, tudományos kötetek és könyvfejezetek jelzik, a professzorral dolgozók valóban fáradhatatlanok voltak.

Azt hozzátette: egyedül mindezeket az eredményeket nem tudta volna elérni. Természetesen családja is támogatta úttörő munkáját. – A nyugodt, megfelelő családi háttér és segítség nélkül nem lehetett volna megcsinálni ezeket – fogalmazott Kopa János. – A feleségem is orvos fül-orr-gégész, az idősebbik fiam is orvos ő a Semmelweis Egyetem andrológiai részlegét vezeti. Leányom azt mondta orvosból elég, elment jogásznak és van öt unokánk is. A legkisebb most érettségizik, ketten már elvégezték a közgazdasági egyetemet, egy negyedéves orvostanhallgató egy pedig mentőtiszti főiskolára jár.

Kopa János most sem pihen, magánrendel – igaz csak ritkán – de a Kaposi Mór Oktató Kórházba is be-bejár, ha kell kollégákkal konzultál, folytatja egyetemi oktatói munkáját.

Azt mondta már fiatalon az agy működése érdekelte, ezért nem is volt kérdéses, hogy erre a pályára megy. Elárulta, az idegsebészek nem sztárok, de nagy precizitást és komoly szakmai ismeretek igényel ez a hivatás. A munka során pedig az ember magáévá teszi az alázatot, ahogyan tette Kopa János is.