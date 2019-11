Kórházi elbocsátás – önmagát is cáfolja a siófoki polgármester

A siófoki kórház megszüntette a közalkalmazotti viszonyát két dolgozójának.

Ez derül ki az Inczeffy István főigazgató által kiadott közleményből. Ennek azért van jelentősége, mert számos médiafelületen különböző információk jelentek meg a korábbi orvos-igazgató és egy ápolónő távozásáról. Voltak akik „politikai tisztogatásról” beszéltek, míg a kórház ezt cáfolja. A tényekhez tartozik, hogy Nagy Gábor orvos-igazgató független jelöltként, de Lengyel Róbert egyesületének támogatásával képviselői mandátumot nyert az önkormányzati választáson, majd egy háttéralkunak köszönhetően alpolgármesterré is választották. Ő ezért lemondott a kórházi orvos-igazgatói posztjáról.

Ekkor – információink szerint – felajánlották neki a központi műtő vezetését. Ezt követően, mintegy tíz nap múlva közölték vele, hogy el van bocsátva. A szakápolótól – aki többek szerint Lengyel Róbert kampánycsapatának oszlopos tagja volt – állítólag többször kérték, hogy a munkahelyen ne politizáljon – egy közösségi oldalon tett bejegyzés miatt köszöntek el. Ő közölte: bíróságra megy! A főigazgatói közlemény szerint „amennyiben a közalkalmazott olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi: etikai vétséget követ el vagy a munkáltató feltételeit nem fogadja el, közalkalmazotti jogviszonyának azonnali megszüntetésére vagy felmentésére kerül sor.” Az említettek jogviszonyát ezért szüntették meg, ettől többet Inczeffy István nem kívánt nyilatkozni.

Lengyel Róbert viszont közösségi oldalán „Politikai tisztogatás a Siófoki kórházban” címmel osztott meg információkat. Arról azonban a folyamatos magyarázkodása közben „megfeledkezett”, hogy önmagát is meghazudtolja. Miközben a saját hivatali tisztogatásait büszkén vállalva azzal magyarázza egy korábbi bejegyzésében, hogy: „el kell döntenem kikkel is képzelem el az elkövetkezendő éveket. Kik maradnak és kik lehetnek azok, akik helyett mások kell, hogy bizalmat kapjanak. Nyilván nem fogok a facebook nyilvánossága előtt magyarázkodásba, bármelyik kollégám nyílt színi kritizálásába, vagy épp dicséretébe fogni. Annyit azonban fogadjon el tőlem mindenki, hogy mindennek meg van az oka, az eredője és semmi sem történik most itt körülöttem véletlenül. Csapatot építek. Olyan csapatot, amellyel együtt viszem tovább a város hivatalának hajóját, és akik velem egy ütemre és egyfelé húzzák az evezőket. Ritmustévesztések nélkül. És ugyan ez igaz lesz az önkormányzat intézményeire és cégeire egyaránt.” Most ebben a kórházi ügyben „politikai tisztogatásról” beszél csak azért, mert a siófoki kórház felelős vezetője megvált két munkatársától.

„– Felháborít és elszomorít, hogy 30 évvel a rendszerváltás után ilyesmi megtörténhet – nyilatkozta Lengyel Róbert az ismert baloldali oligarchának, a balatoni szállodák egykori birtokosának, Leisztinger Tamásnak a tulajdonában lévő Népszavának. De mintha megfeledkezett volna arról, hogy ő személyesen, vagy a javaslatával hány embert is „segített” munkássága alatt az utcára! Az elmúlt napokban éppen az egyik közösségi oldal írta meg: „Több mint hatvan embert távozott el a siófoki városházáról és kötelékéből Lengyel Róbert „polgármesterkedése” alatt. A folyamat még korántsem ért véget, több tíz ember számíthat arra, hogy mennie kell onnan, ahova elér Lengyel Róbert keze!!!” S mindezek mellett ráadásul korábban is éppen egy önkormányzati intézményben fordult elő politikai célzatúnak tűnő elbocsátás. Lásd: https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-valasztasok-utan-bocsatottak-el-1877550/