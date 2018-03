Kövér László: nagy a tétje az április 8-i választásnak

Magyarország pozíciója erősödik, tekintélye lélekszámához, gazdasági teljesítőképességéhez képest jóval nagyobb az európai politikában. Kövér László, az Országgyűlés elnöke szerint a magyar nemzet és Európa érdeke is az, hogy Magyarország jelenlegi kormánya folytatni tudja a munkáját.

Kövér László a Marcaliban tartott fórumon hangsúlyozta: a 2018-as minden korábbi választásnál nagyobb jelentőségű. A tétje, hogy olyan kormány marad-e az ország élén, mely hajlandó és képes ellenállni annak a nyomásnak, mely Brüsszelből és a Soros György féle hálózat felől érkezik.

Kövér László úgy véli: Európát is érinti, ha az ellenzéki „káoszkoalíció” nyerné a választást, mert akkor egyfajta bábként, minden brüsszeli követelésnek eleget téve bevándorlóországgá alakítanák Magyarországot. Ennek a folyamatnak a végső célja egy európai egyesült államok kialakítása, melyben a nemzeti államok elveszítenék jelentőségüket, hatásköreiket.

Kövér László az elmúlt nyolc év elért eredményeiből kiemelte, hogy Magyarországot sikerült elrángatni a csőd széléről és növekedési pályára állítani, az elmúlt négy év pedig az ország legsikeresebb időszaka volt a rendszerváltás óta. Példaként említette: mintegy 4,4 millió embernek van munkája, ezen belül nőttek a nők foglalkoztatottsági mutatói, illetve csökkent az ifjúsági munkanélküliség. A minimálbér a duplája a nyolc évvel ezelőttinek, a fizetések vásárlóértéken számolva átlagosan 28 százalékkal érnek többet. A nyugdíjasokat is számos intézkedéssel segítették, valamint kiépítették Európa legszínesebb családtámogatási rendszerét.

Az Országgyűlés elnöke hozzátette: a cél, annak az 1980 óta tartó demográfiai folyamatnak a visszafordítása, melynek következtében évről-évre egy kisvárosnyi lakossággal csökken Magyarország népessége.

Kövér László kérdésünkre elmondta: az ellenzék részéről az oktatás és az egészségügy kapja a legtöbb kritikát. A területeken elindított reformok, folyamatok még nem fejeződtek be. Az oktatási intézményrendszer átalakítása mellett, a közoktatás tartalmi megújítását is el kell végezni, mely nemcsak a 21. század kihívásainak megfelelő szakképzettséget ad, hanem egy olyan nemzeti szellemű nevelést is, mely magyar emberként megerősíti a fiatalokat: ehhez a közösséghez, ennek a közösségnek tartoznak.

Az egészségügyi fejlesztési program kiemelt részei a kórházakat érintő több százmillió forintos beruházások megvalósítása, az egészségügyi dolgozók bérének emelése, valamint az elvándorlás lassításával a szakemberhiány csökkentése.

Móring József Attila országgyűlési képviselő, a 3. számú választókerület Fidesz-KDNP színeiben induló jelöltje kiegészítésként elmondta: továbbra is küzdeni fog a marcali kórházért. Kifejtette: a választási kampányban, ami közügy az felerősödik, de a realitás talaján kell maradni, felesleges megvalósíthatatlan dolgokat ígérni. A folyamat nem megy egyik napról a másikra az orvoshiány leküzdése és az infrastrukturális feltételek megteremtésének tükrében.