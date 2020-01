Középiskolákba masíroznak a toborzók

Továbbtanulási roadshowt indít a héten a honvédség, a katonák febuár végéig húsz középiskolát keresnek fel.

– Az előző évekhez hasonlóan, 2020-ban is folytatjuk a tájékoztató előadásokat – közölte Horváth Jenő őrnagy, a kaposvári toborzóiroda parancsnoka. – A somogyi diákok azokról a lehetőségekről, felvételi követelményekről és katonai oktatási intézményekről kapnak friss információkat, amelyek a Magyar Honvédség nyújt, s szó lesz az illetményrendszerről is. Az Acélkocka Altisztképzési Rendszere mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképzés Karán induló szakirányokról is előadást hallhatnak az érdeklődők.

Kaposváron január 14-én a Gépészben tartanak tájékoztatót, másnap, szerdán a balatonboglári Mathiász János gimnázium és szakgimnáziumban, január 29-én, a megyeszékhelyen, a Baross Gábor utcai Toborzó Központban pedig várják azokat, akik katonai tanintézetbe kívánnak jelentkezni vagy személyes találkozót szeretnének. Az altisztképzésre nyitott jelentkezési határidő május 31. A tisztképzésre február 15. Büntetlen előélet, betöltött 18. életév, magyar állampolgárság, egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság: ezek a főbb követelmények az altiszti, illetve tisztképzésnél.