Közös hangra találna a somogyi idősek érdekében képviselőként

Az októberi helyhatósági választásokon a Somogyért Egyesület két mandátumot szerzett a megyei közgyűlésben, amelyből az egyiket Stikel János, a nyugdíjas szövetség elnöke kapta. Személyében az idősügy első alkalommal kap képviselői széket a Vármegyeházán.

– Miért tartotta fontosnak bekerülni a közgyűlésbe?

– Az önkormányzati tagságnak súlya van, itt közvetlenebbül, konkrétabban foglalkozhatunk a somogyi nyugdíjasok helyzetével. Ez különösen időszerű napjainkban, ugyanis a megyénkben élő időskorúak hetven százalékának folyamatosan romlik az életszínvonala, és a társadalmi megítélésük is egyre rosszabb. Komoly szemléletváltozásra és akár kormányzati intézkedésekre van szükség, amelyben számítunk a közgyűlés támogatására is.

– Milyen szemléletváltozásra gondol?

– A szövetségünk úgy érzi, a szépkorúak sajnos nem kapják meg azt a megbecsülést, amely megilletné őket, időnként pedig már a társadalom kvázi valamiféle „feleslegnek” is tartja őket, holott a háttérgazdaságban még ma is nagy szerepet vállalnak – nem beszélve arról, hogy egykoron nagyon keményen megdolgoztak azokért a juttatásokért, amelyekre ma jogosan tartanak igényt. Ezekről a kérdésekről sokkal szélesebb körben kellene beszélni, a nyugdíjaknak pedig a bérekkel együtt kellene mozognia, különben az idősek tömegei kerülnek mélyszegénységbe.

– A kormány is érzékeli a problémát, számos intézkedéssel igyekeznek javítani a nyugdíjasok életén. Ebben a hónapban is komoly kiegészítéseket kapnak.

– Természetesen értékeljük ezeket, de például az elmaradt inflációkövetésért kapott egyösszegű kifizetést nem tartjuk külön juttatásnak. A nyugdíjprémium egy tizenketted részét be kellene építeni a nyugdíjalapba, hiszen ha csökken a gazdaság teljesítménye, ezt sem fogják kapni. Tisztességes, és ahogy már említettem, a bérekkel együtt mozgó nyugdíjra lenne szükség. Véleményem szerint a jelenlegi nyugdíjrendszer megváltoztatására mielőbb szükség lenne.

– Mindezek hosszú távon is jelentősen megterhelik a költségvetést, miközben egyre kevesebb nyugdíjjárulék folyik be…

– Ezzel mi is tisztában vagyunk, ugyanakkor egy korrekt nyugdíjrendezést a gazdaság mai állapota szerintünk lehetővé tenne. A hogyanra vonatkozóan pedig vannak konkrét elképzeléseink, de érdemes lenne másokat is megkérdezni. A megyénkben élők átlagnyugdíja elmarad a fejlettebb régiókhoz képest, mivel a többség még aktív dolgozóként a jóval alacsonyabb bérek miatt kevesebb nyugdíjjogosultságot szerezett. Az átlag alatti juttatások vásárlóértéke pedig egyre kisebb, mivel az inflációkövetés nem a nyugdíjas kosár alapján történik. Érdemes körülnézni a boltokban, milyen áron lehet ma például húst és zöldséget venni. A kisnyugdíjasok pedig a gyógyszer mellett az alapvető élelmiszerekre költenek a legtöbbet, luxuscikkekre pedig egyáltalán nem futja. Ők is tagjai ennek a társadalomnak, és ők is szeretnének biztos megélhetést a hátralévő éveikben. Márpedig, ha a bérekben igyekszünk felzárkózni Európához, ebből a nyugdíjasok sem maradhatnak ki. Ami pedig a nyugdíjkorhatár megemelését illeti: jelenleg is folyamatban van, egy még nagyobb emelést pedig a magyarok átlagos életkora és egészségi állapota miatt csak a távoli jövőben tudok elképzelni. Addig is nagyobb hangsúlyt kellene kapnia az öngondoskodásnak.

– A nyugdíjasokat országosan is több szervezet képviseli, nem hívták fel mindezekre a kormányok figyelmét?

– Az országos vezetőknek nincs kellő rálátásuk az elmaradottabb térségekben élők helyzetére, és egységes képviselete sincs az időseknek. A jelenlegi országos szervezetek sokszor egymással vannak elfoglalva, amelyiknek pedig lenne mondanivalója, az sem képes súlypontozni. Szerintünk meg kellene állapodniuk a legfontosabb két-három kérdésben, és azok mellett kellene egységesen és főleg következetesen kiállni. Ezek egyike lehetne a nyugdíjrendezés ügye is, amelyben főleg a már említett régióknak kellene hangosabbnak lenniük. Ezek közé szeretnénk tartozni mi is.

– Milyennek ítéli meg a lehetőségeit?

– Optimista vagyok, hiszen jól felkészült emberek vannak a közgyűlésben. Többségükkel már korábban is jó kapcsolatokat ápolt a szövetségünk, beleértve a megyei vezetőket is. A tapasztalataink szerint korábban sem a párt­érdekek domináltak Somogyban, sokkal inkább az itt élő emberekért akart mindenki tevékenykedni. Meggyőződésem, hogy az idősekre vonatkozó kérdésekben is megtaláljuk a közös hangot.